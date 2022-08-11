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Конференция по Украине в Копенгагене: о чем договорились союзники

Фото: Бен Уоллес, Алексей Резников и Мортен Бодсков на конференции (twitter.com/DanishMFA)
Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 11 августа 2022 года, прошла Конференция североевропейских союзников в Копенгагене (Дания) по Украине. Участники договорились продолжать военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоговую декларацию конференции.

Сообщается, что участники конференции осудили жестокость России и убийства мирных украинцев, а также выразили свою полную поддержку Украине. Они также договорились:

  • содействовать постоянному долгосрочному финансированию Украины
  • увеличить производство вооружений, в том числе артиллерийских, и боеприпасов
  • развивать и увеличивать подготовку украинских военным
  • содействовать усилиям Украины по разминированию

Также в декларации говорится, что союзники обязуются увеличить финансирование военной помощи. Очередная встреча пройдет в сентябре в дистанционном формате.

Напомним, ранее сообщалось, что на конференции в Копенгагене союзники объявили о выделении еще 1,5 млрд евро на военную помощь Украине.

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