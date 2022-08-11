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Конференція щодо України в Копенгагені: про що домовилися союзники

Фото: Бен Воллес, Олексій Резніков і Мортен Бодсков на конференції (twitter.com/DanishMFA)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні, 11 серпня 2022 року, пройшла Конференція північноєвропейських союзників у Копенгагені (Данія) щодо України. Учасники домовилися продовжувати військову підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумкову декларацію конференції.

Повідомляється, що учасники конференції засудили жорстокість Росії і вбивства мирних українців, а також висловили свою повну підтримку Україні. Вони також домовилися:

  • сприяти постійному довгостроковому фінансуванню України
  • збільшити виробництво озброєнь, у тому числі артилерійських, і боєприпасів
  • розвивати і збільшувати підготовку українських військових
  • сприяти зусиллям України з розмінування

Також у декларації йдеться, що союзники зобов'язуються збільшити фінансування військової допомоги. Чергова зустріч пройде у вересні в дистанційному форматі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на конференції в Копенгагені союзники оголосили про виділення ще 1,5 млрд євро на військову допомогу Україна.

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