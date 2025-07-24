Конференція Collagen Wave 2.0 у Києві: деталі виступу доктора Олександра Туркевича

Особливу увагу привернув виступ доктора Олександра Туркевича, який представив нове бачення полікапролактону. Він провів глибоку аналітику ефективності, нових векторів застосування та клінічних результатів - для лікарів, які мислять стратегічно. Про що саме був виступ Олександра Туркевича на Collagen Wave 2.0, розповімо далі.

Інноваційний виступ Олександра Туркевича

У своїй доповіді доктор Туркевич зосередився на біологічних і біохімічних механізмах, що лежать в основі стимуляції колагену та ремоделювання позаклітинного матриксу під впливом полікапролактону. Враховуючи сучасні тенденції у регенеративній медицині, він підкреслив важливість використання біосумісних матеріалів, здатних активізувати внутрішні ресурси організму для довготривалого омолодження та відновлення структури шкіри.

Механізми дії полікапролактону

Полікапролактон (PCL) - це біорозкладний полімер, який широко застосовується у медичній практиці завдяки своїй високій біосумісності, безпеці та здатності стимулювати природні процеси регенерації тканин. В сфері естетичної медицини PCL виступає не лише як наповнювач або стимулятор колагену, а й як активний індуктор ремоделювання позаклітинного матриксу.

Основні механізми дії PCL включають:

Стимуляція фібробластів . Мікросфери полікапролактону з розміром часток 25-50 µm сприяють активації фібробластів - клітин, відповідальних за синтез колагену типів I і III. Це забезпечує формування нових структурованих колагенових волокон, що підвищують щільність і еластичність шкіри.

. Мікросфери полікапролактону з розміром часток 25-50 µm сприяють активації фібробластів - клітин, відповідальних за синтез колагену типів I і III. Це забезпечує формування нових структурованих колагенових волокон, що підвищують щільність і еластичність шкіри. Активація стовбурових клітин . У дослідженнях було показано, що PCL сприяє експресії маркерів CD34 і CD117 (c-Kit), що свідчить про активацію стовбурових клітин дерми. Це відкриває можливості для більш глибокого відновлення тканин і довготривалого ефекту.

. У дослідженнях було показано, що PCL сприяє експресії маркерів CD34 і CD117 (c-Kit), що свідчить про активацію стовбурових клітин дерми. Це відкриває можливості для більш глибокого відновлення тканин і довготривалого ефекту. Формування нових судин . Під впливом PCL активуються процеси ангіогенезу - утворення нових кровоносних судин, що покращує мікроциркуляцію і живлення тканин, сприяючи їх швидкому відновленню.

. Під впливом PCL активуються процеси ангіогенезу - утворення нових кровоносних судин, що покращує мікроциркуляцію і живлення тканин, сприяючи їх швидкому відновленню. Біодеградація і тривалість ефекту. Мікросфери PCL поступово розщеплюються під дією ферментативних процесів, що забезпечує пролонговану стимуляцію синтезу колагену без запальних реакцій або утворення гранульом.

Ellansé: революція в омолодженні та регенерації шкіри з природним ефектом

Ellansé - унікальний дермальний філер на основі полікапролактону (PCL), поєднаний з гелем на базі карбоксиметилцелюлози (КМЦ), який поєднує миттєву волюмізацію з довгостроковою стимуляцією синтезу власного колагену.

Його унікальність полягає у тому, що він не просто заповнює зморшки або дефекти шкіри, а й усуває їхні причини - стимулюючи природні процеси омолодження.

Мікросфери PCL розміром 25-50 мкм стимулюють вироблення колагену І та III типів, забезпечуючи довготривале омолодження та відновлення шкіри. Гель-носій з КМЦ рівномірно розподіляє мікросфери, сприяючи їх стабільній інтеграції та високій біосумісності.

Переваги Ellansé полягають у активізації процесів регенерації, що не лише заповнює зморшки, а й стимулює неоколагенез, підвищуючи щільність і пружність шкіри. Це сучасний метод довготривалого омолодження з швидким ефектом і тривалим покращенням якості шкіри.

Завдяки цим властивостям полікапролактон відкриває нову еру в регенеративній медицині, активуючи природні механізми відновлення без запалень. Його потенціал виходить за межі косметології, бо він використовується у загоєнні ран, тканинній інженерії та реконструктивній хірургії.

Інноваційний підхід до омолодження: дослідження доктора про потенціал PCL у регенеративній терапії

Виступ доктора Олександра Туркевича підкреслив важливість застосування PCL у комплексному підході до омолодження шкіри та регенеративної терапії – активізація внутрішніх ресурсів організму для самовідновлення замість пасивного заповнення дефектів або тимчасового коригування зовнішніх ознак старіння.

Конференція Collagen Wave 2.0 стала платформою для обміну передовими знаннями щодо застосування біоматеріалів в естетичній та регенеративній медицині. Виступ Олександра Туркевича особливо виділявся глибоким аналізом механізмів дії полікапролактону - матеріалу з високим потенціалом для стимуляції природних процесів оновлення тканин шкіри.