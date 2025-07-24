Конференция Collagen Wave 2.0 в Киеве: детали выступления доктора Александра Туркевича

Особое внимание привлекло выступление доктора Александра Туркевича, который представил новое видение поликапролактона. Он провел глубокую аналитику эффективности, новых векторов применения и клинических результатов - для врачей, которые мыслят стратегически. О чем именно было выступление Александра Туркевича на Collagen Wave 2.0, расскажем далее.

Инновационное выступление Александра Туркевича

В своем докладе доктор Туркевич сосредоточился на биологических и биохимических механизмах, лежащих в основе стимуляции коллагена и ремоделирования внеклеточного матрикса под воздействием поликапролактона. Учитывая современные тенденции в регенеративной медицине, он подчеркнул важность использования биосовместимых материалов, способных активизировать внутренние ресурсы организма для долговременного омоложения и восстановления структуры кожи.

Механизмы действия поликапролактона

Поликапролактон (PCL) - это биоразлагаемый полимер, который широко применяется в медицинской практике благодаря своей высокой биосовместимости, безопасности и способности стимулировать естественные процессы регенерации тканей. В сфере эстетической медицины PCL выступает не только как наполнитель или стимулятор коллагена, но и как активный индуктор ремоделирования внеклеточного матрикса.

Основные механизмы действия PCL включают:

Стимуляция фибробластов . Микросферы поликапролактона с размером частиц 25-50 µm способствуют активации фибробластов - клеток, ответственных за синтез коллагена типов I и III. Это обеспечивает формирование новых структурированных коллагеновых волокон, повышающих плотность и эластичность кожи.

. Микросферы поликапролактона с размером частиц 25-50 µm способствуют активации фибробластов - клеток, ответственных за синтез коллагена типов I и III. Это обеспечивает формирование новых структурированных коллагеновых волокон, повышающих плотность и эластичность кожи. Активация стволовых клеток . В исследованиях было показано, что PCL способствует экспрессии маркеров CD34 и CD117 (c-Kit), что свидетельствует об активации стволовых клеток дермы. Это открывает возможности для более глубокого восстановления тканей и долговременного эффекта.

. В исследованиях было показано, что PCL способствует экспрессии маркеров CD34 и CD117 (c-Kit), что свидетельствует об активации стволовых клеток дермы. Это открывает возможности для более глубокого восстановления тканей и долговременного эффекта. Формирование новых сосудов . Под воздействием PCL активируются процессы ангиогенеза - образования новых кровеносных сосудов, что улучшает микроциркуляцию и питание тканей, способствуя их быстрому восстановлению.

. Под воздействием PCL активируются процессы ангиогенеза - образования новых кровеносных сосудов, что улучшает микроциркуляцию и питание тканей, способствуя их быстрому восстановлению. Биодеградация и длительность эффекта. Микросферы PCL постепенно расщепляются под действием ферментативных процессов, что обеспечивает пролонгированную стимуляцию синтеза коллагена без воспалительных реакций или образования гранулем.

Ellansé: революция в омоложении и регенерации кожи с естественным эффектом

Ellansé - уникальный дермальный филлер на основе поликапролактона (PCL), совмещенный с гелем на базе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ), который сочетает мгновенную волюмизацию с долгосрочной стимуляцией синтеза собственного коллагена.

Его уникальность заключается в том, что он не просто заполняет морщины или дефекты кожи, но и устраняет их причины - стимулируя естественные процессы омоложения.

Микросферы PCL размером 25-50 мкм стимулируют выработку коллагена I и III типов, обеспечивая долговременное омоложение и восстановление кожи. Гель-носитель с КМЦ равномерно распределяет микросферы, способствуя их стабильной интеграции и высокой биосовместимости.

Преимущества Ellansé заключаются в активизации процессов регенерации, что не только заполняет морщины, но и стимулирует неоколлагенез, повышая плотность и упругость кожи. Это современный метод долговременного омоложения с быстрым эффектом и длительным улучшением качества кожи.

Благодаря этим свойствам поликапролактон открывает новую эру в регенеративной медицине, активируя естественные механизмы восстановления без воспалений. Его потенциал выходит за пределы косметологии, так как он используется в заживлении ран, тканевой инженерии и реконструктивной хирургии.

Инновационный подход к омоложению: исследование доктора о потенциале PCL в регенеративной терапии

Выступление доктора Александра Туркевича подчеркнуло важность применения PCL в комплексном подходе к омоложению кожи и регенеративной терапии - активизация внутренних ресурсов организма для самовосстановления вместо пассивного заполнения дефектов или временной корректировки внешних признаков старения.

Конференция Collagen Wave 2.0 стала платформой для обмена передовыми знаниями по применению биоматериалов в эстетической и регенеративной медицине. Выступление Александра Туркевича особенно выделялось глубоким анализом механизмов действия поликапролактона - материала с высоким потенциалом для стимуляции естественных процессов обновления тканей кожи.