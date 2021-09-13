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На конференции ООН собрали более миллиарда долларов помощи Афганистану

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Женеве 13 сентября под эгидой ООН прошла конференция стран-доноров по Афганистану с целью собрать 606 млн долларов помощи, необходимых для поддержания гуманитарных программ. В итоге объем обещанной помощи превысил миллиард долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в отношении солидарности с народом Афганистана", - сказал Гуттериш на пресс-конференции, подводя итоги встречи по Афганистану.

По словам генсека ООН, страны-участницы конференции пообещали выделить Афганистану более миллиарда долларов помощи. "Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд долларов, - уточнил он.

Гутерриш отметил, что международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана. "Эта угроза серьезна. Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные - это кровь экономики", - сказал генсек, добавив, что в условиях введенных в отношении исламской республики санкций важно не допустить обрушения экономики страны.

Напомним, ранее Гутерриш заявил, что ООН выделит 20 млн долларов на гуманитарные миссии в Афганистане.

Отметим, ранее сообщалось, что сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан".

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ООНАфганистан