На конференции ООН собрали более миллиарда долларов помощи Афганистану

В Женеве 13 сентября под эгидой ООН прошла конференция стран-доноров по Афганистану с целью собрать 606 млн долларов помощи, необходимых для поддержания гуманитарных программ. В итоге объем обещанной помощи превысил миллиард долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генсека ООН Антониу Гутерриша .

"Эта конференция полностью оправдала мои ожидания в отношении солидарности с народом Афганистана", - сказал Гуттериш на пресс-конференции, подводя итоги встречи по Афганистану.

По словам генсека ООН, страны-участницы конференции пообещали выделить Афганистану более миллиарда долларов помощи. "Мы уже получили обещания на сумму более 1 млрд долларов, - уточнил он.

Гутерриш отметил, что международное сообщество не должно допустить полного экономического коллапса Афганистана. "Эта угроза серьезна. Возможности получить наличные деньги крайне ограничены, а наличные - это кровь экономики", - сказал генсек, добавив, что в условиях введенных в отношении исламской республики санкций важно не допустить обрушения экономики страны.