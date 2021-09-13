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ООН выделит 20 млн долларов на гуманитарные миссии в Афганистане

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Женева, Понедельник 13 сентября 2021 16:59
ООН выделит 20 млн долларов на гуманитарные миссии в Афганистане Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Fiona Goodall/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Организация объединенных наций (ООН) выделит 20 млн долларов на гуманитарные миссии в Афганистане. Представители "Талибана" обязались содействовать в доставке помощи тем, кто в ней нуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of India.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, захватившие власть талибы пообещали сотрудничать для обеспечения доставки гуманитарной помощи народу.

"Народу Афганистана нужен спасательный круг. После десятилетий войны, страданий и отсутствия безопасности он, возможно, переживает свое самое опасное время. Настало время, чтобы международное сообщество поддержало его", - заявил он на гуманитарной конференции по Афганистану в Женеве.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники афганских сил специального назначения, которые помогали американцам покинуть страну, начали получать угрозы от движения "Талибан".

До этого ООН осудила жестокое обращение "Талибана" с мирными протестующими.

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