Кінець Олімпіади-2022, повернення Ліги чемпіонів, нова експансія "Прометея": підсумки тижня в спорті

Єдина медаль України на Олімпіаді-2022

Зимові Олімпійські Ігри в Пекіні офіційно стали історією. У фінальний тиждень змагань Україна спромоглася здобути першу та єдину нагороду. Реноме наших олімпійців знову врятував Олександр Абраменко. Фрістайліст узяв "срібло" в лижній акробатиці, поступившись лише китайцю Ці Гуанпу.

Такий скромний доробок українців читався. Та все ж, уболівальники та фахівці сподівалися на краще. Однак, за підсумками Ігор-2022 "синьо-жовта" команда має більше позитивних допінг-тестів (2), аніж медалей. Упіймалися на вживанні заборонених препаратів лижниця Камінська та бобслеїстка Гунько.

А поки Україна чекає розбір польотів і готує зміну поколінь (наприклад, у біатлоні) чемпіонськими лаврами насолоджується Норвегія. Скандинави з нордичною методичністю взяли найбільше "золота" (16 нагород) та медалей усіх проб загалом. Країна з населенням на рівні Київської агломерації вдев'яте (!) стала першою у командному заліку Білої Олімпіади.

Гучне повернення Ліги чемпіонів

Головний єврокубок вийшов із канікул чотирма поєдинками 1/8 фіналу. Головний їхній підсумок – збереження інтриги у двох протистояннях мінімум. При всій повазі до лісабонського "Спортінга", після домашнього фіаско від "Манчестер Сіті" (0:5) англійці можуть занотувати в свої календарі майбутній чвертьфінал.

А ось найочікуваніша "страва" плей-офф розчарувала. У поєдинку ПСЖ і "Реала" французький гранд, якщо не по рахунку (1:0), то за грою тотально побив "вершкових". Усього "Париж" оформив 22 удари в бік воріт "Реала" (8 у площину), і лише фантастична форма Тібо Куртуа врятувала гостей від розгрому.

Зате несподівано конкурентними стали інші матчі. "Інтер" дивом не забив на піку переваги над "Ліверпулем", грав на рівних із потужним опонентом 75 хвилин, але двічі прикро пропустив і зберіг мінімальні шанси на прохід. Ще сумніще за "Зальцбург". Австрійці швидко забили й гідно виглядали проти "Баварії". Та в ендшпілі не вгледіли за Команом (1:1).

Новий успіх "Прометея"

Після ефектної появи в чоловічій баскетбольній еліті "Прометей" остаточно утвердився у ролі гранда і в жіночому волейболі. Після дубля в сезоні 2020/21 та двох Суперкубків України команда під керівництвом Івана Петкова здобула другий в історії Кубок країни, розгромивши у фіналі южненський Хімік (3:0).

У першому сеті боротьби не вийшло взагалі. "Прометей" декласував суперниць із промовистим рахунком 25:8. Друга партія далася команді зі Слобожанського трохи важче (25:13). А в третьому сеті "Хімік" нарешті нав'язав боротьбу, але все ж програв (19:25). MVP ж поєдинку стала капітанка "Прометея" Богдана Анісова.

Тріумф у двобої з "Хіміком" став символічним. Якщо минулорічні успіхи ще можна було списати на випадковість, то впевнене лідерство в сезоні нинішньому та здобутий Кубок України – нова реальність вітчизняного жіночого волейболу. Після 10-річної домінації "хіміків" з 9-ма чемпіонськими титулами та 7-ма Кубками країни з трону їх скинули новітні "титанки".