UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Конец истории. Ever Given покинул Суэцкий канал

Автор: Сергей Пышкин

Почти через три месяца, контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал после его блокировки. Суд города Исмаил освободил судно из-под ареста.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Стоит отметить, что управление Суэцкого канала требовало от компании судна Evergreen Marine компенсацию в размере 916 млн долларов, однако через некоторое время сумма снизилась до 550 млн.

После подписания соглашения и снятия якоря, контейнеровоз пройдет в сторону Средиземного моря в сопровождении двух буксиров и лоцманов.

Отметим, что Суэцкий канал был заблокирован, когда 400-метровый контейнеровоз сел на мель из-за порывистого ветра. В результате инцидента мировая торговля была нарушена, а сотни кораблей застряли в пробке.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о блокировка Суэцкого канала кораблем Ever Given.

Читайте РБК-Украина в Google News
корабльКомпенсацияСуэцкий канал