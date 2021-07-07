Кінець історії. Ever Given покинув Суецький канал

Варто відзначити, що управління Суецького каналу вимагало від компанії судна Evergreen Marine компенсацію у розмірі 916 млн доларів, втім через деякий час сума знизилась до 550 млн.

Після підписання угоди та зняття якоря, контейнеровоз пройде у бік Середземного моря у супроводі двох буксирів та лоцманів.

Відзначимо, що Суецький канал було заблоковано, коли 400-метровий контейнеровоз сів на мілину через поривистий вітер. Внаслідок інциденту світова торгівля була порушена, а сотні кораблів застрягли в пробці.