RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кінець історії. Ever Given покинув Суецький канал

Автор: Сергій Пишкін

Майже через три місяці, контейнеровоз Ever Given покинув Суецький канал після його блокування. Суд міста Ісмаїл звільнив судно від арешту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Варто відзначити, що управління Суецького каналу вимагало від компанії судна Evergreen Marine компенсацію у розмірі 916 млн доларів, втім через деякий час сума знизилась до 550 млн.

Після підписання угоди та зняття якоря, контейнеровоз пройде у бік Середземного моря у супроводі двох буксирів та лоцманів.

Відзначимо, що Суецький канал було заблоковано, коли 400-метровий контейнеровоз сів на мілину через поривистий вітер. Внаслідок інциденту світова торгівля була порушена, а сотні кораблів застрягли в пробці.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про блокування Суецького каналу кораблем Ever Given.

Читайте РБК-Україна в Google News
корабльКомпенсацияСуэцкий канал