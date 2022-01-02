На конец года в Беларуси насчитываются почти тысяча политзаключенных, - правозащитный центр

Режим Лукашенко продолжает активно применять уголовное преследование граждан по политическим мотивам. На конец декабря 2021 года в Беларуси количество политических заключенных возросло до 970 человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правозащитного центра "Весна".

"В местах несвободы на 30 декабря находятся 970 политзаключенных. Их количество продолжает неуклонно увеличиваться", - пишут правозащитники.

В то же время в стране продолжаются задержания участников мирных акций протеста и обычных граждан за использование бело-красно-белой символики.

"За декабрь ПЦ «Весна» известно о 2 штрафах на общую сумму 40 базовых величин и 29 административных арестах общей продолжительностью в 381 сутки", - заявили в"Весне".

В то же время журналисты и правозащитники продолжают фиксировать жесткое обращение в отношении граждан.

"Пытки по-прежнему применяются в ходе расследования политически мотивированных уголовных дел", - сообщили правозащитники.