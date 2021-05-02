Конец эпохи. "Ювентус" впервые с 2012 года не станет чемпионом Италии

Все шансы на чемпионство "старая сеньора" потеряла после того, как вчера "Интер" одержал победу над "Кротоне" (2:0). Теперь миланский клуб имеет в своем активе 82 очка, что на 16 баллов больше чем у "Юве", у которого в запасе еще 5 игр.

Таким образом "бьянконери" впервые за последние 10 лет не станут чемпионами. Последний раз до начала гегемонии "Юве" чемпионом Италии становился "Милан" - в сезоне 2010/2011.

Отметим, по информации издания La Gazzetta dello Sport, по окончанию сезона "Ювентус" может покинуть главная звезда команды Криштиано Роналду. Одним из вариантов продолжения карьеры португальца называется возвращение в "Манчестер Юнайтед", где КриРо выступал с 2003 по 2009 года.

Также сообщалось, что по завершению сезона, независимо от результата, из клуба уйдет главный тренер Андреа Пирло.

Отметим, после 33 сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятую строчку в "Серии А". В активе туринцев 66 очков. Сегодня "Юве" сыграет на выезде с "Удинезе".