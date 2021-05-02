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Кінець епохи. "Ювентус" вперше з 2012 року не стане чемпіоном Італії

Автор: Ігор Литвиненко

Туринський "Ювентус" остаточно втратив шанси на чемпіонство в нинішньому сезоні італійської"Серії А". До цього клуб з Турина ставав чемпіоном Італії дев'ять років поспіль.

Про це свідчить турнірна таблиця "Серії А".

Всі шанси на чемпіонство "стара сеньйора" втратила після того, як вчора "Інтер" здобув перемогу над "Кротоне" (2:0). Тепер міланський клуб має в своєму активі 82 очки, що на 16 балів більше ніж у "Юве", у якого в запасі ще 5 ігор.

Таким чином "бьянконері" вперше за останні 10 років не стануть чемпіонами. Останній раз до початку гегемонії "Юве" чемпіоном Італії ставав "Мілан" - в сезоні 2010/2011.

Зазначимо, за інформацією видання La Gazzetta dello Sport, по закінченню сезону "Ювентус" може покинути головна зірка команди Кріштіано Роналду. Одним з варіантів продовження кар'єри португальця називається повернення в "Манчестер Юнайтед", де КріРо виступав з 2003 по 2009 роки.

Також повідомлялося, що по завершенню сезону, незалежно від результату, з клубу піде головний тренер Андреа Пірло.

Відзначимо, після 33 зіграних матчів "Ювентус" займає п'яту сходинку в "Серії А". В активі туринців 66 очок. Сьогодні "Юве" зіграє на виїзді з "Удінезе".

Нагадаємо, цього сезону "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу, поступившись за сумою двох матчів "Порту".

Також РБК-Україна писало, що раніше керівництво "Юве" виключало відхід Роналду з клубу цього літа.

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