Кінець епохи. "Ювентус" вперше з 2012 року не стане чемпіоном Італії

Всі шанси на чемпіонство "стара сеньйора" втратила після того, як вчора "Інтер" здобув перемогу над "Кротоне" (2:0). Тепер міланський клуб має в своєму активі 82 очки, що на 16 балів більше ніж у "Юве", у якого в запасі ще 5 ігор.

Таким чином "бьянконері" вперше за останні 10 років не стануть чемпіонами. Останній раз до початку гегемонії "Юве" чемпіоном Італії ставав "Мілан" - в сезоні 2010/2011.

Зазначимо, за інформацією видання La Gazzetta dello Sport, по закінченню сезону "Ювентус" може покинути головна зірка команди Кріштіано Роналду. Одним з варіантів продовження кар'єри португальця називається повернення в "Манчестер Юнайтед", де КріРо виступав з 2003 по 2009 роки.

Також повідомлялося, що по завершенню сезону, незалежно від результату, з клубу піде головний тренер Андреа Пірло.

Відзначимо, після 33 зіграних матчів "Ювентус" займає п'яту сходинку в "Серії А". В активі туринців 66 очок. Сьогодні "Юве" зіграє на виїзді з "Удінезе".