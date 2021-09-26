Конец эпохи Меркель: чем запомнится миру "железная фрау"

От ученого до канцлера

Ангела Меркель пришла в политику в 1989 году, после падения Берлинской стены. Ученая-физик с польскими корнями не обладала яркой внешностью, харизмой или выдающимися ораторскими способностями. Она начинала свой путь в политике на должности администратора ЭВМ в партии "Демократический прорыв". Но уже в 2005 году стала первой женщиной и одновременно самым молодым канцлером Германии.

Тогда, на выборах в Бундестаг, победа Меркель выглядела не совсем уверенно. Блок ХДС/ХСС, который она возглавляла, получил 35,2 % голосов против 34,2% за СДПГ. 12 ноября, после пяти недель коалиционных переговоров, ХДС/ХСС и СДПГ заключили договор. И только 22 ноября Меркель была избрана федеральным канцлером, получив 397 из 611 голосов депутатов бундестага XVI созыва. После этого ХДС/ХСС во главе с Меркель продолжает побеждать на выборах в 2009, 2013 и 2017 годах.

Всего через год на должности главы правительства Германии, в сентябре 2006, журнал Forbes присвоил Меркель первое место в рейтинге наиболее влиятельных женщин мира. За время своего правления она возглавила этот список 14 раз, лишь в 2010 году уступив место первой леди США Мишель Обаме.

Чем запомнится Меркель

За 16 лет правления Ангела Меркель уже вошла в историю не только, как канцлер Германии, но и как политик мирового уровня. Де-факто она является негласным лидером Европы, благодаря своему авторитету, умению добиваться успешного решения долгосрочных задач.

"Железная фрау "- как ее нередко называют в СМИ - показала себя, как прагматичный, рассудительный и спокойный руководитель, который мастерски выстраивает коммуникацию и ведет переговоры, не позволяя эмоциям брать верх. Как писала ее биограф Жаклин Бойзен, Меркель принимает решения на основании цифр, данных и фактов, легко забывая об идеологических установках своей партии, если аргументы говорят в пользу какого-либо шага.

Одно из самых громких событий во время ее правления - вывод Греции из долгового кризиса. Решением этого вопроса она вместе с Евросоюзом, Всемирным банком и МВФ занималась несколько лет. Несмотря на то, что многие немецкие бизнесмены хотели исключить Грецию из зоны евро, Меркель удалось сохранить границы еврозоны. Она считала, что важнее всего спасти общеевропейскую валюту. И в итоге ей это удалось.

Также "железной фрау" пришлось разбираться с наплывом беженцев в Европу в 2015-2016 годах. Она приняла непопулярное решение впустить граждан Сирии и соседних стран. Тогда Меркель критиковали не только соотечественники, но и весь Евросоюз, поскольку волна беженцев хлынула по всей Европе. Меркель удалось убедить ведущих политиков, договориться с Турцией о финансировании лагерей беженцев на ее территории. Таким образом "миграционный кризис" удалось сгладить. Всего Германия приняла около 1 млн беженцев.

Стоит вспомнить, что после аварии на атомной электростанции Фукусима в Японии в 2011 году Меркель распорядилась закрыть 8 из 17 действующих атомных электростанций в Германии. Как итог, 45,4% электроэнергии в стране производят ветроэлектростанции, биогазовые установки и другие объекты возобновляемой энергии.

Отношения с Украиной

Политика Меркель в отношении Украины - в меру дружелюбная и осторожная. Еще в 2008 году немецкий канцлер не поддержала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО и подчеркнула, что Соглашение об ассоциации с ЕС не является условием для вступления в блок. В 2020 году Германия предоставила Украине статус партнера расширенных возможностей. Однако о ближайшей перспективе вступления в НАТО и Евросоюз речь пока не идет.

После аннексии Крыма и вооруженного конфликта на Донбассе канцлер неоднократно подчеркивала, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она выступила за введение санкций против России, а также принимала участие в урегулировании вооруженного конфликта на востоке Украины в "нормандском формате". Однако, на более радикальные меры в отношении России Германия не пошла. Страна воздержалась от предоставления оружия украинской армии.

Похожая ситуация сложилась с газопроводом "Северный поток-2", который может стать мощным геополитическим оружием против Украины.

Меркель одобряет запуск объекта, поскольку, как она считает, он в первую очередь важен для экономики страны. В то же время Германия заключила договор с США, согласно которому Украине помогут перейти на возобновляемые источники энергии. При этом Берлин обязался принять меры, если Россия попытается использовать газопровод во вред Украине.

С появлением нового канцлера политика Берлина в отношении Украины, как ожидается, кардинально меняться не будет. Главные претенденты на пост премьер-министра Германии Олаф Шольц и Армин Лашет в этих вопросах придерживаются позиции Меркель.

Почему "железная фрау" уходит и чем займется после отставки

О своем добровольном решении уйти из политики в 2021 году Меркель объявила заранее. Осенью 2018 года на пресс-конференции она сообщила, что покидает пост главы ХДС/ХСС и больше не будет претендовать на позицию канцлера на выборах осенью 2021 года.

Как объясняла сама Меркель, она сделала это, чтобы дать другим молодым политикам возможность и время показать себя, подготовить партии и их лидеров к выборам.

Причины своего решения политик объяснила необходимостью перевернуть страницу в истории партии и страны. После отставки она не будет занимать должностей в политике.

Периодически журналисты задают канцлеру вопросы о том, чем она собирается заняться после ухода в отставку. Чаще всего Меркель уклонялась от ответа. В июле, будучи с визитом в Вашингтоне, канцлеру Германии снова задали этот вопрос. Политик признала: прежде всего придется осознать тот факт, что прежние задачи будет выполнять кто-то другой. Однако, она не сомневается, что ей это понравится. Также Меркель ответила, что в первое время хочет отдохнуть, понять, что ее интересует на самом деле, заняться чтением книг.

Меркель может остаться на посту до Рождества

У "железной фрау" еще есть шанс установить рекорд по количеству времени, проведенному на посту канцлера Германии. До нее так долго премьер-министром был только Гельмут Коль. Он правил ровно 5 869 дней - с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года. Меркель может повторить этот срок, если задержится на посту как минимум до 17 декабря.

Хотя выборы пройдут уже сегодня, канцлер действительно может оставаться у руля еще несколько месяцев - вплоть до Рождества. Такое мнение выразил лидер "левой" парламентской группы Дитмар Барч. По его словам, после выборов переговоры о правящей коалиции могут затянуться, поскольку ни одна из политсил вероятно не наберет 30% голосов.

Поэтому Меркель будет исполнять обязанности канцлера до формирования нового правительства.