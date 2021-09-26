Кінець епохи Меркель: чим запам'ятається світу "залізна фрау"

Від вченого до канцлера

Ангела Меркель прийшла в політику в 1989 році, після падіння Берлінської стіни. Вчена-фізик з польським корінням не володіла яскравою зовнішністю, харизмою або видатними ораторськими здібностями. Вона починала свій шлях у політиці на посаді адміністратора ЕОМ у партії "Демократичний прорив". Але вже в 2005 році стала першою жінкою і одночасно наймолодшим канцлером Німеччини.

Тоді, на виборах в Бундестаг, перемога Меркель виглядала не зовсім впевнено. Блок ХДС/ХСС, який вона очолювала, отримав 35,2% голосів проти 34,2% за СДПН. 12 листопада, після п'яти тижнів коаліційних переговорів, ХДС/ХСС і СДПН уклали договір. І тільки 22 листопада Меркель була обрана Федеральним канцлером, отримавши 397 із 611 голосів депутатів Бундестагу XVI скликання. Після цього ХДС/ХСС на чолі з Меркель продовжує перемагати на виборах в 2009, 2013 і 2017 роках.

Всього через рік на посаді глави уряду Німеччини, у вересні 2006, журнал Forbes присвоїв Меркель перше місце в рейтингу найвпливовіших жінок світу. За час свого правління вона очолювала цей список 14 разів, лише в 2010 році поступившись місцем першій леді США Мішель Обамі.

Чим запам'ятається Меркель

За 16 років правління Ангела Меркель вже увійшла в історію не тільки, як канцлер Німеччини, але і як політик світового рівня. Де-факто вона є негласним лідером Європи, завдяки своєму авторитету, вмінню успішно вирішувати довгострокові завдання.

"Залізна фрау" - як її нерідко називають в ЗМІ - показала себе, як прагматичний, розсудливий і спокійний керівник, що майстерно вибудовує комунікацію і веде переговори, не дозволяючи емоціям брати гору. Як писала її біограф Жаклін Бойзен, Меркель приймає рішення на підставі цифр, даних і фактів, легко забуваючи про ідеологічні установки своєї партії, якщо аргументи говорять на користь будь-якого кроку.

Одна з найгучніших подій під час її правління - виведення Греції з боргової кризи. Вирішенням цього питання вона разом з Євросоюзом, Світовим банком і МВФ займалася кілька років. Незважаючи на те, що багато німецьких бізнесменів хотіли виключити Грецію із зони євро, Меркель вдалося зберегти кордони єврозони. Вона вважала, що найважливіше врятувати загальноєвропейську валюту. І в підсумку їй це вдалося.

Також "залізній фрау" довелося розбиратися з напливом біженців до Європи в 2015-2016 роках. Вона прийняла непопулярне рішення впустити громадян Сирії та сусідніх країн. Тоді Меркель критикували не тільки співвітчизники, а й весь Євросоюз, оскільки хвиля біженців хлинула по всій Європі. Меркель вдалося переконати провідних політиків, домовитися з Туреччиною про фінансування таборів біженців на її території. Таким чином "міграційну кризу" вдалося згладити. Всього Німеччина прийняла близько 1 млн біженців.

Варто згадати, що після аварії на атомній електростанції Фукусіма в Японії в 2011 році Меркель розпорядилася закрити 8 з 17 діючих атомних електростанцій в Німеччині. Як підсумок, 45,4% електроенергії в країні виробляють вітроелектростанції, біогазові установки та інші об'єкти відновлюваної енергії.

Відносини з Україною

Політика Меркель щодо України - в міру доброзичлива і обережна. Ще в 2008 році німецький канцлер не підтримала надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО і підкреслила, що Угода про асоціацію з ЄС не є умовою для вступу в блок. У 2020 році Німеччина надала Україні статус партнера розширених можливостей. Однак про найближчу перспективу вступу в НАТО і Євросоюз мова поки не йде.

Після анексії Криму і збройного конфлікту на Донбасі канцлер неодноразово підкреслювала, що підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Вона виступила за введення санкцій проти Росії, а також брала участь у врегулюванні збройного конфлікту на сході України в "нормандському форматі". Однак, на більш радикальні заходи щодо Росії Німеччина не пішла. Країна утрималася від надання зброї українській армії.

Схожа ситуація склалася з газопроводом "Північний потік-2", який може стати потужною геополітичною зброєю проти України.

Меркель схвалює запуск об'єкта, оскільки, як вона вважає, він в першу чергу важливий для економіки країни. У той же час Німеччина уклала договір з США, згідно з яким Україні допоможуть перейти на відновлювані джерела енергії. При цьому Берлін зобов'язався вжити заходів, якщо Росія спробує використовувати газопровід на шкоду Україні.

З появою нового канцлера політика Берліна щодо України, як очікується, кардинально змінюватися не буде. Головні претенденти на пост прем'єр-міністра Німеччини Олаф Шольц і Армін Лашет в цих питаннях дотримуються позиції Меркель.

Чому "залізна фрау" йде і чим займатиметься після відставки

Про своє добровільне рішення піти з політики в 2021 році Меркель оголосила заздалегідь. Восени 2018 року на прес-конференції вона повідомила, що залишає посаду глави ХДС/ХСС і більше не претендуватиме на позицію канцлера на виборах восени 2021 року.

Як пояснювала сама Меркель, вона зробила це, щоб дати іншим молодим політикам можливість і час показати себе, підготувати партії та їхніх лідерів до виборів.

Причиною свого рішення політик назвала необхідність перегорнути сторінку в історії партії і країни. Після відставки вона не займатиме посад у політиці.

Періодично журналісти задають канцлеру питання про те, чим вона збирається зайнятися після того, як піде у відставку. Найчастіше Меркель ухилялася від відповіді. У липні, будучи з візитом у Вашингтоні, канцлеру Німеччини знову поставили це питання. Політик визнала: насамперед доведеться усвідомити той факт, що колишні завдання виконуватиме хтось інший. Однак, вона не сумнівається, що їй це сподобається. Також Меркель відповіла, що в перший час хоче відпочити, зрозуміти, що її цікавить насправді, зайнятися читанням книг.

Меркель може залишитися на посаді до Різдва

У "залізної фрау" ще є шанс встановити рекорд за кількістю часу, проведеного на посаді канцлера Німеччини. До неї так довго прем'єр-міністром був тільки Гельмут Коль. Він правив рівно 5 869 днів - з 1 жовтня 1982 року по 26 жовтня 1998 року. Меркель може повторити цей термін, якщо затримається на посаді як мінімум до 17 грудня.

Хоча вибори пройдуть вже сьогодні, канцлер дійсно може керувати країною ще кілька місяців - аж до Різдва. Таку думку висловив лідер "лівої" парламентської групи Дітмар Барч. За його словами, після виборів переговори про правлячу коаліцію можуть затягнутися, оскільки жодна з політсил ймовірно не набере 30% голосів.

Тому Меркель виконуватиме обов'язки канцлера до формування нового уряду.