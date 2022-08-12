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Конец бунта. Роналду принял участие в презентации "кислотной" формы "Манчестер Юнайтед"

Фото: Криштиану Роналду в стартовом туре АПЛ (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал одним из лиц третьего игрового комплекта, что подвергает сомнению его возможный уход из клуба этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Третья форма МЮ на сезон 2022/23 будет кислотно-зеленой. Экипировка также получила геометрический паттерн.

Новый вариант формы подготовила германская компания Adidas. При создании третьего комплекта дизайнеры вдохновлялись эпохой 90-х. Одним из героев презентации формы стал Роналду.

За летнее трансферное окно знаменитый португалец пытался покинуть "Олд Траффорд" из-за нехватки громких подписаний в команде. Правда, ни один из ведущих клубов Европы не захотел пригласить 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

Впервые в новой форме "Манчестер Юнайтед" выйдет на поле в субботу, 13 августа. Соперником команды Эрика тен Хага в выездном матче 2-го тура АПЛ станет "Брентфорд".

К слову, ранее вспомнили главные вехи карьеры Зинченко в составе "Манчестер Сити".

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Манчестер ЮнайтедКриштиану Роналду