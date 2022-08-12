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Кінець бунту. Роналду взяв участь у презентації "кислотної" форми "Манчестер Юнайтед"

Фото: Кріштіану Роналду в стартовому турі АПЛ (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорців

Форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду став одним із облич третього ігрового комплекту, що стаить під сумнів його можливий відхід із клубу цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Третя форма МЮ на сезон 2022/23 буде кислотно-зеленою. Екіпірування також отримало геометричний патерн.

Новий варіант форми підготувала німецька компанія Adidas. При створенні третього комплекту дизайнери надихалися епохою 90-х. Одним із героїв презентації форми став Роналду.

Упродовж літнього трансферного вікна знаменитий португалець намагався покинути "Олд Траффорд" через брак гучних підписань у команді. Щоправда, жоден із провідних клубів Європи не захотів запросити 5-разового володаря "Золотого м'яча".

Вперше в новій формі "Манчестер Юнайтед" вийде на поле в суботу, 13 серпня. Суперником команди Еріка тен Хага у виїзному матчі 2-го туру АПЛ стане "Брентфорд".

До слова, раніше пригадали головні віхи кар'єри Зінченка в складі "Манчестер Сіті".

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Манчестер ЮнайтедКриштиану Роналду