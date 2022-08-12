Конец бунта. Роналду принял участие в презентации "кислотной" формы "Манчестер Юнайтед"

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду стал одним из лиц третьего игрового комплекта, что подвергает сомнению его возможный уход из клуба этим летом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Третья форма МЮ на сезон 2022/23 будет кислотно-зеленой. Экипировка также получила геометрический паттерн.

Новый вариант формы подготовила германская компания Adidas. При создании третьего комплекта дизайнеры вдохновлялись эпохой 90-х. Одним из героев презентации формы стал Роналду.

За летнее трансферное окно знаменитый португалец пытался покинуть "Олд Траффорд" из-за нехватки громких подписаний в команде. Правда, ни один из ведущих клубов Европы не захотел пригласить 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

Впервые в новой форме "Манчестер Юнайтед" выйдет на поле в субботу, 13 августа. Соперником команды Эрика тен Хага в выездном матче 2-го тура АПЛ станет "Брентфорд".