Кінець бунту. Роналду взяв участь у презентації "кислотної" форми "Манчестер Юнайтед"

Форвард англійського "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду став одним із облич третього ігрового комплекту, що стаить під сумнів його можливий відхід із клубу цього літа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Третя форма МЮ на сезон 2022/23 буде кислотно-зеленою. Екіпірування також отримало геометричний патерн. Новий варіант форми підготувала німецька компанія Adidas. При створенні третього комплекту дизайнери надихалися епохою 90-х. Одним із героїв презентації форми став Роналду. Упродовж літнього трансферного вікна знаменитий португалець намагався покинути "Олд Траффорд" через брак гучних підписань у команді. Щоправда, жоден із провідних клубів Європи не захотів запросити 5-разового володаря "Золотого м'яча". Вперше в новій формі "Манчестер Юнайтед" вийде на поле в суботу, 13 серпня. Суперником команди Еріка тен Хага у виїзному матчі 2-го туру АПЛ стане "Брентфорд".