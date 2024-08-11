Кондиціонер в машині: як дізнатись, що час його заправляти

Хто проїздив в машині з кондиціонером бодай сезон, того вже не всадити за кермо авто без цього чудового пристрою. Але охолоджувач повітря – річ дуже примхлива і рано чи пізно виходить з ладу. І от наскільки рано – залежить у тому числі і від водія.
Про те, як вчасно врятувати кондиціонер (клімат-контроль) від поламки, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
Головна деталь в автомобільному кондиціонері (клімат-контролю це теж стосується), як не дивно – його холодоагент, по народному – фреон. Завдяки його властивостям вдається миттєво охолоджувати до 7 – 9 градусів повітря, нагріте сонцем до 40 С. Але ця речовина настільки летюча, що може покидати систему не те що через мікроскопічні тріщини в трубопроводах, а й просто скрізь стару пересохлу гуму – наприклад, в місцях, де стикуються труби. Відтак, навіть на не дуже старих машинах доводиться час від часу "заправляти кондиціонер".
Це важливо зробити вчасно тому, що експлуатація "кондишена" з низьким рівнем фреону призводить до передчасного виходу з ладу дорогих компонентів системи – компресора та двох радіаторів.
Те, що кондиціонер "слабо холодить", не є єдиною ознакою проблеми. Доволі часто працездатність охолоджувача зберігається, а фреону в системі вже замало.
Для повноцінної діагностики кондиціонера, тим більше коли випадок не зовсім типовий, потрібне спеціальне обладнання. Навіть сьогодні подібне є далеко не на кожній СТО (і вам все одно доведеться шукати правильну майстерню), тож водієві варто самому знати основні ознаки неприємностей з кількістю холодоагента.
Певно, ви помітили, що ми весь час говоримо про візит до майстрів СТО, а не просто до людей, які заправляють систему. Справа у тому, що перед заправкою дуже бажано з’ясувати, чому фреону стало мало і наскільки серйозні нещільності, через які він тікає. Інакше не виключено, що через тиждень вам доведеться заправляти ваш "кондишен" знов.
Якщо машині більше 5 років і ви давно не були у фахівця, який обслуговує кліматичні системи – вам бажано неодмінно завітати до нього. Навіть якщо кондиціонер холодить повітря, його треба перевірити: чи не впав тиск холодоагента, чи не назріває розгерметизація, чи не з’явилася корозія на металевих трубках чи радіаторі-конденсорі.
А найголовніше, що ви можете дізнатись під час такого візиту – що компресор доживає свої останні дні. При цьому якісний агрегат, маючи критичний знос і втративши продуктивність, може все одно хоч якось охолоджувати салон. Але продовжувати використовувати його в такому стані означає вирок практично для всієї системи: стружкою та іншими продуктам зносукомпресора забиваються тонкі канали обох теплообмінників та інші компоненти. Що може означати тільки їхню заміну.
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