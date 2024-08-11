Кондиціонер в машині: як дізнатись, що час його заправляти

Головна деталь в автомобільному кондиціонері (клімат-контролю це теж стосується), як не дивно – його холодоагент, по народному – фреон. Завдяки його властивостям вдається миттєво охолоджувати до 7 – 9 градусів повітря, нагріте сонцем до 40 С. Але ця речовина настільки летюча, що може покидати систему не те що через мікроскопічні тріщини в трубопроводах, а й просто скрізь стару пересохлу гуму – наприклад, в місцях, де стикуються труби. Відтак, навіть на не дуже старих машинах доводиться час від часу "заправляти кондиціонер".

Це важливо зробити вчасно тому, що експлуатація "кондишена" з низьким рівнем фреону призводить до передчасного виходу з ладу дорогих компонентів системи – компресора та двох радіаторів.

Як дізнатись про проблеми кондиціонера

Те, що кондиціонер "слабо холодить", не є єдиною ознакою проблеми. Доволі часто працездатність охолоджувача зберігається, а фреону в системі вже замало.

Для повноцінної діагностики кондиціонера, тим більше коли випадок не зовсім типовий, потрібне спеціальне обладнання. Навіть сьогодні подібне є далеко не на кожній СТО (і вам все одно доведеться шукати правильну майстерню), тож водієві варто самому знати основні ознаки неприємностей з кількістю холодоагента.

Знизилася ефективність . Для цього є купа інших чинників, наприклад, забруднення фільтра салону чи радіаторів або відмова терморегулюючого вентиля (клапана ТРВ), який відповідає за підтримання температури хладагента. Але протічка фреону з системи – в числі перших причин;

. Для цього є купа інших чинників, наприклад, забруднення фільтра салону чи радіаторів або відмова терморегулюючого вентиля (клапана ТРВ), який відповідає за підтримання температури хладагента. Але протічка фреону з системи – в числі перших причин; Сичання . На багатьох машинах надійною ознакою падіння тиску в системі є тихе сичання в перші секунди після увімкнення кондиціонера. Воно лунає з під торпедо, і чим довше – тим швидше вам треба їхати на діагностику;

. На багатьох машинах надійною ознакою падіння тиску в системі є тихе сичання в перші секунди після увімкнення кондиціонера. Воно лунає з під торпедо, і чим довше – тим швидше вам треба їхати на діагностику; Не прибирає запотівання зі скла. За деяких погодних умов за бортом не відразу стає зрозуміло, що кондиціонер автомобіля втрачає продуктивність. Додатковим індикатором стане його участь в розпотіванні вікон (ви ж користуєтесь такою функцією?): якщо після активації кондиціонера волога зі скла не уходить чи уходить повільніше, ніж раніше, значить, треба записуватись на прийом до діагностів СТО.

Певно, ви помітили, що ми весь час говоримо про візит до майстрів СТО, а не просто до людей, які заправляють систему. Справа у тому, що перед заправкою дуже бажано з’ясувати, чому фреону стало мало і наскільки серйозні нещільності, через які він тікає. Інакше не виключено, що через тиждень вам доведеться заправляти ваш "кондишен" знов.

Коротко

Якщо машині більше 5 років і ви давно не були у фахівця, який обслуговує кліматичні системи – вам бажано неодмінно завітати до нього. Навіть якщо кондиціонер холодить повітря, його треба перевірити: чи не впав тиск холодоагента, чи не назріває розгерметизація, чи не з’явилася корозія на металевих трубках чи радіаторі-конденсорі.

А найголовніше, що ви можете дізнатись під час такого візиту – що компресор доживає свої останні дні. При цьому якісний агрегат, маючи критичний знос і втративши продуктивність, може все одно хоч якось охолоджувати салон. Але продовжувати використовувати його в такому стані означає вирок практично для всієї системи: стружкою та іншими продуктам зносукомпресора забиваються тонкі канали обох теплообмінників та інші компоненти. Що може означати тільки їхню заміну.