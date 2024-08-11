Кондиционер в машине: как узнать, что его необходимо заправить

Главная деталь в автомобильном кондиционере (климат-контроля это тоже касается), как ни странно – его хладагент, по народному – фреон. Благодаря его свойствам удается мгновенно охлаждать до 7 – 9 градусов воздух, нагретый солнцем до 40 С. Но это вещество настолько летучее, что может покидать систему не только через микроскопические трещины в трубопроводах, но и просто везде старую пересохшую резину – например, в местах , где стыкуются трубы. Следовательно, даже на не очень старых машинах приходится время от времени "заправлять кондиционер".

Это важно сделать вовремя потому, что эксплуатация "кондишена" с низким уровнем фреона приводит к преждевременному выходу из строя дорогостоящих компонентов системы – компрессора и двух радиаторов.

Как узнать проблемы кондиционера

То, что кондиционер "слабо холодит", не единственный признак проблемы. Зачастую работоспособность охладителя сохраняется, а фреона в системе уже мало.

Для полноценной диагностики кондиционера, тем более когда случай не совсем типичен, требуется специальное оборудование. Даже сегодня подобное далеко не на каждой СТО (и вам все равно придется искать правильную мастерскую), поэтому водителю стоит самому знать основные признаки неприятностей с количеством хладагента.

Снизилась эффективность . Для этого есть куча других факторов, например, загрязнение фильтра салона или радиаторов или отказ терморегулирующего вентиля (клапана ТРО), отвечающего за поддержание температуры хладагента. Но протечка фреона из системы – в числе первых причин;

. Для этого есть куча других факторов, например, загрязнение фильтра салона или радиаторов или отказ терморегулирующего вентиля (клапана ТРО), отвечающего за поддержание температуры хладагента. Но протечка фреона из системы – в числе первых причин; Сыпение . На многих машинах надежным признаком падения давления в системе является тихая сыпь в первые секунды после включения кондиционера. Оно раздается из-под торпедо, и чем дольше – тем быстрее вам нужно ехать на диагностику;

. На многих машинах надежным признаком падения давления в системе является тихая сыпь в первые секунды после включения кондиционера. Оно раздается из-под торпедо, и чем дольше – тем быстрее вам нужно ехать на диагностику; Не убирает запотевание из стекла. В некоторых погодных условиях за бортом не сразу становится понятно, что кондиционер автомобиля теряет производительность. Дополнительным индикатором станет его участие в рассеивании окон (вы же пользуетесь такой функцией?): если после активации кондиционера влага из стекла не уходит или уходит медленнее, чем раньше, значит, нужно записываться на прием к диагностам СТО.

Видимо, вы заметили, что мы все время говорим о визите к мастерам СТО, а не просто к людям, заправляющим систему. Дело в том, что перед заправкой очень желательно выяснить, почему фреону стало мало и насколько серьезны неплотности, из-за которых он убегает. Иначе не исключено, что через неделю вам придется заправлять ваш кондишен снова.

Кратко

Если машине больше 5 лет и вы давно не были у специалиста, обслуживающего климатические системы – вам желательно обязательно прийти к нему. Даже если кондиционер холодит воздух, его надо проверить: не упало давление хладагента, не назревает ли разгерметизация, не появилась ли коррозия на металлических трубках или радиаторе-конденсоре.

А самое главное, что вы можете узнать во время такого визита – компрессор доживает свои последние дни. При этом качественный агрегат, имея критический износ и утратив производительность, может все равно хоть как-то охлаждать салон. Но продолжать использовать его в таком состоянии означает приговор практически для всей системы: стружкой и другим продуктам износа компрессора забиваются тонкие каналы обоих теплообменников и другие компоненты. Что может означать только их замену.