Кончаются запасы? Россия впервые ударила по Украине советскими ракетами Х-22, - СМИ

Для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Так, российские военные применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области в прифронтовой зоне.

Авторы предполагают, что раз оккупанты начали использовать настолько устаревшие ракеты, не исключено, что у них иссякают запасы "Калибров" и "Искандеров".

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации. Например, "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).