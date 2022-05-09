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Кончаются запасы? Россия впервые ударила по Украине советскими ракетами Х-22, - СМИ

Фото: Россия впервые ударила ракетами Х-22 по Донецкой области 9 мая
Автор: Наталия Гурковская

Для ударов по территории Украины Россия принялась использовать советские крылатые ракеты Х-22. Впервые это случилось в ночь на понедельник, 9 мая, в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Так, российские военные применили до шести ракет Х-22 по объектам в городах Донецкой области в прифронтовой зоне.

Авторы предполагают, что раз оккупанты начали использовать настолько устаревшие ракеты, не исключено, что у них иссякают запасы "Калибров" и "Искандеров".

Отметим, что Х-22 - это советские крылатые ракеты, которые разрабатывались, начиная с 1958 года, а приняты на вооружение - в феврале 1971. Из-за устаревшей "начинки", они могут быть опасными в эксплуатации. Например, "Искандеры" уступают Х-22 по максимальной дальности (500 и 600 км соответственно).

Как сообщалось, в понедельник, 9 мая, российские войска обстреляли центр Славянска Донецкой области.

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