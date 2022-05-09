Закінчуються запаси? Росія вперше ударила по Україні радянськими ракетами Х-22, - ЗМІ

Для ударів по території України Росія почала використовувати радянські крилаті ракети Х-22. Вперше це відбулося в ніч на понеділок, 9 травня,у Донецькій області..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Так, російські військові застосували до шести ракет Х-22 по об’єктам в містах Донецької області в прифронтовій зоні.

Автори припускають, що раз окупанти почали використовувати настільки застарілі ракети, не виключено, що у них вичерпуються запаси "Калібрів" та "Іскандерів".

Зазначимо, що Х-22 - це радянські крилаті ракети, які розроблялися, починаючи з 1958 року, а прийняті на озброєння - у лютому 1971. Через застарілу "начинку". Вони можуть бути небезпечними в експлуатації. Наприклад, "Іскандери" поступаються Х-22 за максимальною дальністю (500 та 600 км відповідно).