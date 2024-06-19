До комюніке саміту миру приєдналася ще одна країна

Держава Антигуа і Барбуда долучилася до підсумкового комюніке саміту миру, хоча представники країни не брали участі в зустрічі у Швейцарії.
Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.
"Я вдячний Антигуа і Барбуді за приєднання до комюніке Глобального саміту миру. Це перша країна, яка не була представлена на саміті, але згодом приєдналася до підсумкового документа", - заявив він.
Зеленський наголосив, що долучення ще однієї країни до комюніке "свідчить про те, що нашу формулу миру та наше бачення справедливого й міцного миру поділяють усі континенти та регіони світу - від Європи до Карибського басейну. І ця коаліція тільки зростатиме".
Водночас президент додав, що справді стабільний мир - це світ справжньої рівності, де всі нації мають право голосу і можуть продемонструвати своє лідерство.
"Саме тому ми створили формат саміту миру, який продовжимо розвивати, залучаючи нових учасників і ретельно працюючи над наближенням миру", - наголосив він.
На вихідних у швейцарському Бюргенштоку відбувся глобальний саміт миру. У ньому взяли участь представники понад 100 держав і низки міжнародних організацій. Сторони обговорили шляхи реалізації положень "формули миру", запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.
Підсумками зустрічі стало підписання спільного комюніке. У ньому учасники форуму засудили дії Росії, що призвели до масштабних руйнувань, та закликали до поваги до територіальної цілісності України.
Однак пізніше Ірак та Йорданія заявили про своє рішення відкликати підписи під документом. Уряди цих країн пояснили свій крок бажанням ретельно вивчити положення комюніке і лише після цього ухвалити остаточне рішення щодо його підтримки.
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