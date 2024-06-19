К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - заявил он.

Зеленский отметил, что присоединение еще одной страны к коммюнике "свидетельствует о том, что нашу формулу мира и наше видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти".

В то же время президент добавил, что действительно стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство.

"Именно поэтому мы создали формат саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - подчеркнул он.