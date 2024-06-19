RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

К коммюнике саммита мира присоединилась еще одна страна

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Государство Антигуа и Барбуда присоединилось к итоговому коммюнике саммита мира, хотя представители страны не участвовали во встрече в Швейцарии.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Я благодарен Антигуа и Барбуде за присоединение к коммюнике Глобального саммита мира. Это первая страна, которая не была представлена на саммите, но впоследствии присоединилась к итоговому документу", - заявил он. 

Зеленский отметил, что присоединение еще одной страны к коммюнике "свидетельствует о том, что нашу формулу мира и наше видение справедливого и прочного мира разделяют все континенты и регионы мира - от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти".

В то же время президент добавил, что действительно стабильный мир - это мир настоящего равенства, где все нации имеют право голоса и могут продемонстрировать свое лидерство.

"Именно поэтому мы создали формат саммита мира, который продолжим развивать, привлекая новых участников и тщательно работая над приближением мира", - подчеркнул он. 

Саммит мира

На выходных в швейцарском Бюргенштоке прошел глобальный саммит мира. В нем приняли участие представители более чем 100 государств и ряда международных организаций. Стороны обсудили пути реализации положений "формулы мира", предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским.

Итогами встречи стало подписание совместного коммюнике. В нем участники форума осудили действия России, приведшие к масштабным разрушениям, и призвали к уважению территориальной целостности Украины.

Однако позднее Ирак и Иордания заявили о своем решении отозвать подписи под документом. Правительства этих стран объяснили свой шаг желанием тщательно изучить положения коммюнике и только после этого принять окончательное решение о его поддержке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСаммит мираВойна России против Украины