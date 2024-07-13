До комюніке саміту миру долучилася ще одна держава Океанії, - Зеленський

"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке першого Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях", - йдеться в публікації глави держави 13 липня.

Зеленський зазначив, що цінує цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права.

Український президент також додав, що Київ продовжує працювати над розширенням участі країн "із різних регіонів у цьому історичному документі".

"Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні", - наголосив Зеленський.

Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке Глобального саміту миру (фото: скрін: twitter.com/ZelenskyyUa)

Глобальний саміт миру

Нагадаємо, 15-16 червня у Швейцарії відбувся знаковий Глобальний саміт миру, присвячений питанню закінчення війни РФ проти України та безпековій ситуації. На майданчику заходу зібралися понад 100 делегацій із різних країн та організацій.

За підсумками дводенної роботи учасники саміту ухвалили підсумкове комюніке.

Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна розраховує на проведення другого саміту миру у Саудівській Аравії до кінця поточного року.

Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна "Кількість підписантів збільшується. Які країни підтримали комюніке саміту миру".