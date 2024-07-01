Кількість підписантів збільшується. Які країни підтримали комюніке саміту миру

Підсумковий документ саміту миру щодо України, який пройшов 15-16 червня у Швейцарії, продовжує заручатися підтримкою нових країн та міжнародних організацій.

Більш детально про те, хто підписав комюніке, - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Що увійшло в комюніке

Нагадаємо, у Швейцарії за підсумками саміту миру було прийнято спільне комюніке. Більшість країн та міжнародних організацій, які були представлені на саміті у Швейцарії, поставили свої підписи під документом.

Але були й ті, хто відмовився підтримувати комюніке. Серед них - країни Глобального Півдня, у тому числі Бразилія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.

У документі міститься три головні пункти, які обговорювалися під час саміту. Це - ядерна безпека, доступ до морських портів та повернення полонених. Зокрема, учасники підтвердили необхідність контролю України над Запорізькою АЕС, обміну полонених всіх на всіх, а також повернення депортованих українських дітей з Росії.

Надалі, як заявляв президент України Володимир Зеленський, планується, щоб країни, які підтримали комюніке, взяли відповідальність за реалізацію кожного з трьох пунктів. За ними будуть проводитися зустрічі на рівні радників глав держав та міністрів.

Хто підписав підсумковий документ

Станом на сьогодні, 1 липня, відомо про 88 підписантів комюніке за підсумками саміту миру. Серед них - 82 країни та шість міжнародних організацій.

Варто зауважити, що Україна передбачила можливість для країн та міжнародних організацій, які не брали участь у саміті миру чи взяли участь, але не підтримали підсумковий документ одразу, також його підписувати. Тому за півмісяця після саміту кількість підписантів збільшилася ще на десять країн та міжнародних організацій.

Які міжнародні організації підтримали документ:

Рада Європи;

Європейська комісія;

Європейська Рада;

Європейський парламент;

Організація американських держав.

Які країни підтримали документ: