RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

К коммюнике саммита мира присоединилось еще одно государство Океании, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Количество стран-подписантов итогового коммюнике Глобального саммита мира по Украине снова увеличилось. Документ, одобренный около месяца назад в Швейцарии, также поддержала Папуа-Новая Гвинея.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике первого Саммита мира, усилив голос Океании в миротворческих усилиях", - говорится в публикации главы государства 13 июля.

Зеленский отметил, что ценит этот значительный вклад в восстановление уважения к Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву.

Украинский президент также добавил, что Киев продолжает работать над расширением участия стран "из разных регионов в этом историческом документе".

"Для нас важен каждый голос в пользу справедливого и продолжительного мира в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Папуа-Новая Гвинея присоединилась к коммюнике Глобального саммита мира (фото: скрин: twitter.com/ZelenskyyUa)

Глобальный саммит мира

Напомним, 15-16 июня в Швейцарии состоялся знаковый Глобальный саммит мира, посвященный вопросу окончания войны РФ против Украины и ситуации безопасности. На площадке мероприятия собралось более 100 делегаций из разных стран и организаций.

По итогам двухдневной работы участники саммита приняли итоговое коммюнике.

Недавно руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина рассчитывает на проведение второго саммита мира в Саудовской Аравии до конца текущего года.

Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Количество подписантов увеличивается. Какие страны поддержали коммюнике саммита мира".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСаммит мира