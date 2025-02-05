Комунальникам хочуть дозволити отримувати броню від мобілізації: що відомо

Працівники теплокомпаній, водоканалів та управління побутовими відходами зможуть отримати броню від мобілізації. Відповідне доручення Кабінету міністрів дали за рішенням РНБО, яке підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави.

Рішення РНБО передбачає встановлення особливостей визначення критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період для суб'єктів господарювання.

Мова про виробників електричної та теплової енергії, до складу яких входять виробничі (генеруючі) потужності, що були зруйновані або пошкоджені внаслідок агресії РФ.

Зокрема, до таких суб'єктів не застосовуватимуть критерії відсутності заборгованості зі сплати податків до державного і місцевих бюджетів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Також рішення РНБО запроваджує можливості бронювання від мобілізації військовозобов'язаних працівників суб'єктів господарювання, які надають послуги споживачам з постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, управління побутовими відходами.

Йдеться про бронювання обсягах не більше 75% від загальної кількості військовозобов'язаних працівників таких компаній.