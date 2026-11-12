Комуналка за житло в окупації: за що платити не треба, а які борги залишаються

Постанова Кабміну від 5 березня 2022 року встановлює, що до припинення воєнного стану заборонено:

нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за період тимчасової окупації ;

; нараховувати та стягувати штрафи, пеню та інфляційні нарахування за заборгованість на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії;

та інфляційні нарахування за заборгованість на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії; припиняти надання послуг через несплату на цих територіях.

Документ також забороняє стягувати борги, які виникли після 24 лютого 2022 року за період бойових дій, з тих, хто покинув своє житло. Для цього потрібно надати постачальнику документ, що підтверджує переїзд, наприклад довідку ВПО.

Водночас постанова не звільняє від оплати боргів, які виникли до окупації, адже послуги тоді надали. Списання заборгованості за спожиті комунальні послуги законодавство не передбачає.

Якщо людина отримала повідомлення про борг, нарахований за період окупації, їй варто звернутися до постачальника, щоб перевірити нарахування. Допомогти скласти звернення можуть юристи системи безоплатної правничої допомоги.