RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Коммуналка за жилье в оккупации: за что платить не нужно, а какие долги остаются

08:02 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: за жилье на оккупированных территориях запрещено начислять плату за коммунальные услуги (коллаж РБК-Украина)

До завершения военного положения запрещено начислять плату за коммунальные услуги для жилья на временно оккупированных территориях. Однако возникшие еще до оккупации долги придется оплатить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета министров №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения".

Постановление Кабмина от 5 марта 2022 устанавливает, что до прекращения военного положения запрещено:

  • начислять плату за жилищно-коммунальные услуги за период временной оккупации;
  • начислять и взимать штрафы, пеню и инфляционные начисления за задолженность на оккупированных территориях и там, где продолжаются боевые действия;
  • прекращать предоставление услуг из-за неуплаты на этих территориях.

Документ также запрещает взимать долги, возникшие после 24 февраля 2022 года за период боевых действий, с покинувших свое жилье. Для этого необходимо предоставить поставщику документ, подтверждающий переезд, например справку ВПЛ.

В то же время постановление не освобождает от оплаты возникших до оккупации долгов, ведь услуги тогда оказали. Списание задолженности за потребленные коммунальные услуги законодательство не предусматривает.

Если человек получил уведомление о долге, начисленном за период оккупации, ему следует обратиться к поставщику, чтобы проверить начисление. Помочь составить обращения могут юристы системы безвозмездной юридической помощи.

Правила для переселенцев в последнее время меняются. 22 октября вступил в силу новый закон об ВПО, однако ряд его механизмов до сих пор не работает из-за задержки с подзаконными актами. Ранее РБК-Украина также объясняла, в каких случаях статус ВПО могут снять автоматически.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Коммунальные платежиВнутренне перемещенные лица