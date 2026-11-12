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Комуналка за житло в окупації: за що платити не треба, а які борги залишаються

08:02 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
Комуналка за житло в окупації: за що платити не треба, а які борги залишаються Фото: за житло на окупованих територіях заборонено нараховувати плату за комунальні послуги (колаж РБК-Україна)
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До завершення воєнного стану заборонено нараховувати плату за комунальні послуги для житла на тимчасово окупованих територіях. Проте борги, які виникли ще до окупації, доведеться сплатити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету міністрів №206 "Деякі питання оплати житлово-комунальних послуг в період воєнного стану".

Постанова Кабміну від 5 березня 2022 року встановлює, що до припинення воєнного стану заборонено:

  • нараховувати плату за житлово-комунальні послуги за період тимчасової окупації;
  • нараховувати та стягувати штрафи, пеню та інфляційні нарахування за заборгованість на окупованих територіях і там, де тривають бойові дії;
  • припиняти надання послуг через несплату на цих територіях.

Документ також забороняє стягувати борги, які виникли після 24 лютого 2022 року за період бойових дій, з тих, хто покинув своє житло. Для цього потрібно надати постачальнику документ, що підтверджує переїзд, наприклад довідку ВПО.

Водночас постанова не звільняє від оплати боргів, які виникли до окупації, адже послуги тоді надали. Списання заборгованості за спожиті комунальні послуги законодавство не передбачає.

Якщо людина отримала повідомлення про борг, нарахований за період окупації, їй варто звернутися до постачальника, щоб перевірити нарахування. Допомогти скласти звернення можуть юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Правила для переселенців останнім часом змінюються. 22 жовтня набув чинності новий закон про ВПО, проте низка його механізмів досі не працює через затримку з підзаконними актами. Раніше РБК-Україна також пояснювало, у яких випадках статус ВПО можуть зняти автоматично.

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