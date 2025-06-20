Комуналка стане дешевшою? Хто має право оформити пільги й куди подавати заяву

Деякі категорії громадян України мають право отримати знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Для того, щоб оформити пільги, необхідно подати відповідну заяву.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
В Україні пільгами на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) користуються понад 1,5 млн громадян.
Йдеться про законодавчо визначене право декого з українців на знижку або повну компенсацію витрат у межах встановлених соціальних нормативів.
У сфері ЖКП це може бути знижка на оплату:
При цьому пільги можуть бути:
"Це залежить від категорії пільговика й доходу сім'ї", - пояснили українцям.
В цілому українці можуть отримати пільги з таких послуг:
Право на пільги в Україні мають окремі категорії осіб, зокрема:
"Якщо в одному домогосподарстві пільги мають кілька людей, їх надають одному з них - тому, хто має вищий відсоток знижки", - пояснили громадянам.
Подати заяву на призначення пільг можна у різний спосіб:
Крім того, заяви з необхідними документам приймаються:
"Перед цим потрібно бути внесеним у Реєстр осіб, які мають право на пільги", - наголосили у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні перевірять правомірність пільг для більш ніж мільйона громадян.
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