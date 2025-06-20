Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление

Некоторые категории граждан Украины имеют право получить скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для того чтобы оформить льготы, необходимо подать соответствующее заявление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
В Украине льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) пользуются более 1,5 млн граждан.
Речь идет о законодательно определенном праве некоторых украинцев на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.
В сфере ЖКУ это может быть скидка на оплату:
При этом льготы могут быть:
"Это зависит от категории льготника и дохода семьи", - объяснили украинцам.
В целом украинцы могут получить льготы по таким услугам:
Право на льготы в Украине имеют отдельные категории лиц, в частности:
"Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них - тому, кто имеет более высокий процент скидки", - объяснили гражданам.
Подать заявление на назначение льгот можно разными способами:
Кроме того, заявления с необходимыми документам принимаются:
"Перед этим нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы", - отметили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине проверят правомерность льгот для более чем миллиона граждан.
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