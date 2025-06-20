Коммуналка станет дешевле? Кто имеет право оформить льготы и куда подавать заявление

Какими могут быть льготы на оплату коммуналки

В Украине льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) пользуются более 1,5 млн граждан.

Речь идет о законодательно определенном праве некоторых украинцев на скидку или полную компенсацию расходов в пределах установленных социальных нормативов.

В сфере ЖКУ это может быть скидка на оплату:

воды;

газа;

электроэнергии;

отопления;

квартплаты;

мусора и т.д.

При этом льготы могут быть:

частичные или полные (например 25% или 50% или же 100%);

только на льготника или и на членов его семьи также;

с учетом доходов или без него.

"Это зависит от категории льготника и дохода семьи", - объяснили украинцам.

Основное о льготах на оплату коммуналки в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)

Льготы по каким услугам могут получить украинцы

В целом украинцы могут получить льготы по таким услугам:

жилищным - услугам по управлению многоквартирным домом;

коммунальным;

абонентского обслуживания (для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых по индивидуальным договорам, а также расходов на управление многоквартирным домом (в котором создано ОСМД или ЖСК) и расходов на коммунальные услуги в таком доме);

на приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Льготы по каким услугам можно получить в Украине (инфографика: kmu.gov.ua)

Кто из украинцев имеет право получить льготы

Право на льготы в Украине имеют отдельные категории лиц, в частности:

участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны;

многодетные семьи;

семьи погибших защитников и защитниц;

пенсионеры, которые работали в сельской местности (в образовании, медицине, библиотеках и т.д.);

пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы и др.

"Если в одном домохозяйстве льготы имеют несколько человек, их предоставляют одному из них - тому, кто имеет более высокий процент скидки", - объяснили гражданам.

Кто имеет право на льготы на оплату коммуналки (инфографика: kmu.gov.ua)

Куда подавать заявление, чтобы оформить льготы

Подать заявление на назначение льгот можно разными способами:

в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ);

по почте;

через мобильное приложение ПФУ;

через электронный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

Кроме того, заявления с необходимыми документам принимаются:

уполномоченными должностными лицами исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей территориальной общины или военной администрации;

должностными лицами центров предоставления административных услуг (ЦНАП), которые передают их в течение трех рабочих дней с даты их поступления структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения / органу ПФУ.

"Перед этим нужно быть внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы", - отметили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

Как оформить льготы - кто принимает заявления (инфографика: kmu.gov.ua)