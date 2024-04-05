Кому з військових дозволяють виїздити за кордон: всі підстави

Деякі діючі військовослужбовці в Україні під час війни можуть отримати офіційний дозвіл на те, щоб перетинати кордон. Для цього є кілька підстав.
Про те, кому саме з військових зараз дозволяють виїздити за кордон і які документи для цього потрібно зібрати, у коментарі РБК-Україна пояснює юрист юридичної компанії "Приходько та партнери" Діана Тернова.
Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон: ці правила регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
"Під час воєнного стану в Україні пропуск військовослужбовців через державний кордон здійснюється уповноваженими Держприкордонслужби на підставі прийнятих Міністром оборони, керівником іншого військового формування, керівником правоохоронного органу спеціального призначення, керівником розвідувального органу рішень щодо виконання завдань у сфері безпеки і оборони", – розповідає Діана Тернова.
Для виїду військових за кордон під час діъ воєнного стану є декілька підстав.
За рішенням командира військовослужбовці під час планової відпустки можуть виїжджати закордон.
Також військовослужбовця можуть направити за кордон на лікування.
Які саме документи треба буде зібрати військовому, щоб виїхати за кордон – це буде залежати від того, з якою метою він виїжджає: або у відпустку, або на лікування, каже юрист "Приходько та партнери".
"Першочергово військовослужбовцю потрібно написати рапорт і обов’язково в
графі де зазначається, де військовослужбовець буде проходити відпустку потрібно зазначити – адресу та тривалість перебування. Але слід наголосити, що родичі до яких він виїжджає мають перебувати закордоном на законних підставах. Наприклад, мати тимчасовий захист або постійне місце проживання", – пояснює вона.
Командир приймає рішення стосовно надання чи не надання відпустки та дозволу на виїзд закордон, і в подальшому видає військовому відпускний квиток та наказ.
Зверніть увагу. Відмову командира у непогодженні виїзду закордон оскаржити неможливо.
Раніше Діана Тернова розповіла РБК-Україна, що робити при врученні повістки на блокпосту.
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