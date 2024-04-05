Кому из военных разрешают выезжать за границу: все основания

Кому из военных разрешают выезжать за границу

Военнослужащие имеют равное с другими гражданами Украины право на выезд за границу: эти правила регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

"Во время военного положения в Украине пропуск военнослужащих через государственную границу осуществляется уполномоченными Госпогранслужбы на основании принятых Министром обороны, руководителем другого военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны", – рассказывает Диана Тернова.

Для выезда военнослужащих за границу во время действия военного положения есть несколько оснований.

По решению командира военнослужащие во время планового отпуска могут выезжать за границу.

Также военнослужащего могут отправить за границу на лечение.

Фото: Лечение – одно из оснований для пересечения границы военными (Getty Images)

Какие документы нужно будут собрать военному, чтобы выехать за границу – это будет зависеть от того, с какой целью он уезжает: или в отпуск, или на лечение, говорит юрист "Приходько и партнеры".

"В первую очередь военнослужащему нужно написать рапорт и обязательно вграфе, где указывается, где военнослужащий будет проходить отпуск, нужно указать адрес и продолжительность пребывания. Но следует отметить, что родственники, к которым он уезжает, должны находиться заграницей на законных основаниях. К примеру, иметь временную защиту или постоянное место жительства", – объясняет она.

Командир принимает решение о предоставлении или не предоставлении отпуска и разрешения на выезд за границу, и в дальнейшем выдает военному отпускной билет и приказ.

Обратите внимание. Отказ командира в несогласовании выезда за границу обжаловать невозможно.