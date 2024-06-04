Кому з українців за кордоном необхідно з'явитись в ТЦК: відповідь Міноборони

"Передусім тим, хто застосунок "Резерв+" скачав, але там статус "У розшуку" з’явився і якщо людина порушила правила військового обліку. Тобто, наприклад, знялася з обліку в одному місті, а в іншому не стала. Або не стала взагалі - виїхала, коли їй ще не було 17 років, а от зараз прийшов час. І так далі. Є низка причин", - пояснив речник Міноборони.

Водночас Лазуткін додав, що з цієї групи людей малоймовірно вдасться залучити велику кількість до українського війська. Ба більше, Міноборони також розуміє, що далеко не усі вирішать повернутися до України.

"Але нагадаю, що ті українці, які знаходяться за кордоном, вони так чи інакше залишаються нашими громадянами, і відповідне законодавство на них розповсюджується", - додав він.

Оновлення облікованих даних

З 18 травня набув чинності оновлений закон про мобілізацію. Відповідно до нього, всі військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні оновити свої дані. Дедлайн - до 16 липня 2024 року. Оновити дані можна у застосунку "Резерв+", ТЦК чи ЦНАПі.

За словами Лазуткіна, станом на сьогодні свої дані вже оновили 1,371 млн українців. Серед них 190 тисяч жінок.