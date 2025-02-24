Кому в Україні вимикатимуть світло 25 лютого: відповідь "Укренерго"

Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

05:00 – 08:00;

15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, у грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Також світло вимикали і сьогодні, 17 лютого.