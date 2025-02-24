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Кому в Україні вимикатимуть світло 25 лютого: відповідь "Укренерго"

Ілюстративне фото: в "Укренерго" відповіли, кому вимикатимуть світло 25 лютого (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 25 лютого, будуть діяти заходи обмеження споживання електроенергії. Однак вони стосуватимуться промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Завтра, 25 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Час застосування обмежень:

  • 05:00 – 08:00;
  • 15:00 – 24:00.

Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Наразі енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Удари по енергосистемі України

Нагадаємо, у грудні 2024 року та січні 2025 року графіки майже не запроваджувались. Однак на початку лютого у мережі поширилась інформація про те, що в Україні з початку лютого нібито повернуться відключення світла через значне похолодання. Тоді в "Укренерго" спростували такі заяви.

Попри це у п'ятницю, 7 лютого, в Україні почали запроваджувати аварійні графіки відключення електроенергії. Також світло вимикали і сьогодні, 17 лютого.

Детально про те, яка ситуація буде з електроенергією у випадку значних морозів - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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УкренергоІнфраструктураГрафіки відключення світла