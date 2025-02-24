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Кому в Украине будут выключать свет 25 февраля: ответ "Укрэнерго"

Иллюстративное фото: в "Укрэнерго" ответили, кому будут выключать свет 25 февраля (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине во вторник, 25 февраля, будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Однако они будут касаться промышленности и бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Завтра, 25 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Время применения ограничений:

  • 05:00 - 08:00;
  • 15:00 - 24:00.

Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.

В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Удары по энергосистеме Украины

Напомним, в декабре 2024 года и январе 2025 года графики почти не вводились. Однако в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.

Несмотря на это в пятницу, 7 февраля, в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Также свет выключали и сегодня, 17 февраля.

 

Подробно о том, какая ситуация будет с электроэнергией в случае значительных морозов - читайте в материале РБК-Украина.

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