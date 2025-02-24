Кому в Украине будут выключать свет 25 февраля: ответ "Укрэнерго"

В Украине во вторник, 25 февраля, будут действовать меры ограничения потребления электроэнергии. Однако они будут касаться промышленности и бизнеса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 25 февраля, будут применяться меры ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Время применения ограничений:
Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется.
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дронных атак. Сейчас энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.
Напомним, в декабре 2024 года и январе 2025 года графики почти не вводились. Однако в начале февраля в сети распространилась информация о том, что в Украине с начала февраля якобы вернутся отключения света из-за значительного похолодания. Тогда в "Укрэнерго" опровергли такие заявления.
Несмотря на это в пятницу, 7 февраля, в Украине начали вводить аварийные графики отключения электроэнергии. Также свет выключали и сегодня, 17 февраля.
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