Кому в Україні пропонують найвищі зарплати і де найбільше вакансій: нові дані

Де найбільше в Україні вакансій, а де - найменше

З 200 тисяч пропозицій із працевлаштування на Єдиному порталі вакансій у регіональному розрізі більшість налічується у Києві - 63 тисячі. Це майже третина усіх вакансій.

"У Львівській області - 22 тисячі, або 11% всіх вакансій, Дніпропетровській області - 16 тисяч або 8% всіх вакансій, Київській області - 11 тисяч або 6% всіх вакансій, Одеській області - 10 тисяч, або 5% всіх вакансій", - повідомили у відомстві.

За їхніми даними, найменша кількість вакансій у Сумській області - майже 3 тисячі, Чернівецькій, Миколаївській, Закарпатській та Чернігівській областях - по 3 тисячі.

На які вакансії найбільше претендентів

Через службу зайнятості зараз роботу шукають 114 863 людини, із них статус безробітного мають 94 190 осіб, станом на 1 січня 2025 року.

"Серед шукачів роботи сьогодні 27% становлять керівники, професіонали, фахівці. Сюди входять: менеджер зі збуту, завідувач господарства, завідувач складу, управитель магазином, вчитель, вихователь, спеціаліст державної служби, економіст, бухгалтер, фахівець, медсестра, фельдшер", - кажуть у Державній службі зайнятості.

22% всіх шукачів роботи - це працівники сфери торгівлі та послуг, а саме: продавець, охоронець, молодша медсестра, помічник вихователя, соціальний робітник, перукар, офіціант, бармен.

16% становлять представники найпростіших професій - підсобний робітник, прибиральник, укладальник-пакувальник, сторож, робітник з благоустрою, двірник, робітник кухні, вантажник.

У службі зазначають, що низький попит серед роботодавців є на: економістів, юристів, спеціалістів державної служби, операторів комп’ютерного набору, бібліотекарів, листонош тощо. Разом із тим багато представників цих професій шукають роботу.

Станом на січень 2025 року, у державній службі зайнятості зареєстровано 46 721 вакансія. Найбільше роботодавці зацікавлені у кваліфікованих робітниках з інструментом - 9 515 вакансій, а також у робітниках з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин - 6 878.

Кому найбільше платять в Україні

Середній розмір заробітної плати у вакансіях на Єдиному порталі вакансій становить 23 тисячі гривень, станом на початок січня 2025 року. Торік цей показник був на рівні 18 тисяч гривень.

Найбільшу зарплату пропонують:

спеціалістам зі сфери ІТ - 35 тисяч гривень;

експертам у сфері нерухомості - 34 тисячі гривень;

фахівцям у сфері HR (управління персоналом) - 32 тисячі гривень;

спеціалістам у сфері автобізнесу - 31 тисячу гривень;

у сфері зв’язку - 27 тисяч гривень;

у сфері логістики та транспорту - 25 тисяч гривень;

у сфері послуг - 24 тисячі гривень.

Найнижчі показники заробітної плати серед робітників у сфері клінінгу та благоустрою. Їм в середньому платять по 11 тисяч гривень у місяць. Працівникам освіти та науки - по 15 тисяч гривень, представникам сфери маркетингу - 16 тисяч гривень.

Наголосимо, що рівень зарплати у кожній компанії та регіоні різний, іноді сума може відрізнятись вдвічі.

Рівень зарплати у різних містах може відрізнятися вдвічі (скриншот сайту Державної служби зайнятості)