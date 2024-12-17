Кому з ухилянтів загрожує блокування рахунків і як цього уникнути: поради юриста

У деяких випадках за ухилення від мобілізації в Україні громадянам загрожує покарання у вигляді блокування банківських рахунків.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист практики банкрутства та реструктуризації Ілля Колесник .

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Кому може загрожувати блокування рахунків

За словами експерта, блокування банківських рахунків загрожує особам, які офіційно оголошені ухилянтами. Це стосується:

тих, хто, отримавши повістку, не з'явився до ТЦК та СП без поважних причин

тих, чия неявка була офіційно зафіксована

"До них можуть входити ті, хто покинув країну без оформлення відстрочки або бронювання законним шляхом", - зауважив юрист.

Також заблокувати рахунки можуть тим громадянам, які через ухилення від мобілізації перебувають у розшуку.

"Якщо правоохоронні органи або ТЦК та СП оголосили особу у розшук", - уточнив Колесник.

Крім того, заблокувати рахунки можуть українцям із підтвердженими фальшивими довідками.

"Це стосується тих, хто намагався уникнути мобілізації через підроблені медичні довідки, документи про непридатність до служби тощо", - пояснив експерт.

Наскільки поширена така практика в Україні

Колесник розповів, що нині почали з'являтись "лише поодинокі випадки накладення штрафів та блокування рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації".

Серед основних причин такої ситуації юрист назвав:

недосконалість законодавства - через те, що поки що не розроблений детальний механізм притягнення осіб до відповідальності, складно довести вину особи й накласти на неї штраф

- через те, що поки що не розроблений детальний механізм притягнення осіб до відповідальності, складно довести вину особи й накласти на неї штраф складність ідентифікації осіб , які не надали своїх персональних даних через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+" та недостатність ресурсів для цього - державні органи поки що не знайшли законної можливості отримати персональні дані великої кількості військовозобов'язаних, отже притягнути таких осіб до відповідальності дуже складно

, які не надали своїх персональних даних через ТЦК, ЦНАП або "Резерв+" та - державні органи поки що не знайшли законної можливості отримати персональні дані великої кількості військовозобов'язаних, отже притягнути таких осіб до відповідальності дуже складно перевантаженість судів - через те, що громадяни почали оскаржувати постанови про накладення штрафу з тих чи інших причин, суди не встигають швидко опрацьовувати справи, через що виникають затримки у винесенні рішень

"Окрім цього, часто суди стають на сторону військовозобов'язаних, через порушення працівниками ТЦК порядку заповнення та вручення повісток, що теж дає можливість не допустити блокування рахунків", - розповів експерт.

Що робити, якщо рахунок заблоковано

Якщо рахунок військовозобов'язаної особи було заблоковано, юрист радить:

з'ясувати причину блокування - звернутися до банку та отримати офіційне пояснення (банки зазвичай зобов'язані повідомляти клієнта про причину блокування)

- звернутися до банку та отримати офіційне пояснення (банки зазвичай зобов'язані повідомляти клієнта про причину блокування) витребувати у державного або приватного виконавця матеріали справи та детально ознайомитись з ними (за потреби - заручитись допомогою юриста)

та детально ознайомитись з ними (за потреби - заручитись допомогою юриста) узгодити ситуацію з ТЦК та СП - якщо блокування пов'язане з мобілізацією, варто зв'язатися з військкоматом для уточнення персональних даних і врегулювання ситуації (наприклад, подати заяву на оформлення відстрочки або бронювання)

- якщо блокування пов'язане з мобілізацією, варто зв'язатися з військкоматом для уточнення персональних даних і врегулювання ситуації (наприклад, подати заяву на оформлення відстрочки або бронювання) подати до виконавця заяву про визначення стану поточного рахунку або зняття арешту - під час дії воєнного стану усі громадяни, на рахунки яких був накладений штраф, мають право звернутись до державного або приватного виконавця із заявою про визначення поточного рахунку й просити розблокувати рахунок на суму двох мінімальних заробітних плат на місяць

"Якщо ви маєте рахунок зі спеціальним режимом (соціальний, пенсійний), накладення арешту на такі рахунки заборонено законом. Для зняття арешту необхідно звернутись до виконавця із заявою про зняття арешту", - наголосив Колесник.

Насамкінець він радить сплатити штраф.

"Якщо вже сталось так, що штраф був накладений, то варто його сплатити, для повного зняття обмежень з вашого рахунку", - зауважив експерт.

Як уникнути проблем: рекомендації юриста

Для того, щоб уникнути проблем і ймовірного блокування банківських рахунків, юрист радить: