Кому из уклонистов грозит блокировка счетов и как этого избежать: советы юриста
В некоторых случаях за уклонение от мобилизации в Украине гражданам грозит наказание в виде блокировки банковских счетов.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики банкротства и реструктуризации Илья Колесник.
Содержание
- Кому может грозить блокировка счетов
- Насколько распространена такая практика в Украине
- Что делать, если счет заблокирован
- Как избежать проблем: рекомендации юриста
Кому может грозить блокировка счетов
По словам эксперта, блокировка банковских счетов грозит людям, которые официально объявлены уклонистами. Это касается:
- тех, кто, получив повестку, не явился в ТЦК и СП без уважительных причин
- тех, чья неявка была официально зафиксирована
"К ним могут принадлежать те, кто покинул страну без оформления отсрочки или бронирования законным путем", - отметил юрист.
Также заблокировать счета могут тем гражданам, которые из-за уклонения от мобилизации находятся в розыске.
"Если правоохранительные органы или ТЦК и СП объявили человека в розыск", - уточнил Колесник.
Кроме того, заблокировать счета могут украинцам с подтвержденными фальшивыми справками.
"Это касается тех, кто пытался избежать мобилизации через поддельные медицинские справки, документы о непригодности к службе и т.д.", - объяснил эксперт.
Насколько распространена такая практика в Украине
Колесник рассказал, что сейчас начали появляться "лишь единичные случаи наложения штрафов и блокировки счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации".
Среди основных причин такой ситуации юрист назвал:
- несовершенство законодательства - из-за того, что пока не разработан детальный механизм привлечения людей к ответственности, сложно доказать вину человека и наложить на него штраф
- сложность идентификации людей, которые не предоставили свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" и недостаточность ресурсов для этого - государственные органы пока не нашли законной возможности получить персональные данные большого количества военнообязанных, следовательно, привлечь таких людей к ответственности очень сложно
- перегруженность судов - из-за того, что граждане начали обжаловать постановления о наложении штрафа по тем или иным причинам, суды не успевают быстро обрабатывать дела, из-за чего возникают задержки в вынесении решений
"Кроме этого, часто суды становятся на сторону военнообязанных, из-за нарушения работниками ТЦК порядка заполнения и вручения повесток, что тоже дает возможность не допустить блокировки счетов", - рассказал эксперт.
Что делать, если счет заблокирован
Если счет военнообязанного человека был заблокирован, юрист советует:
- выяснить причину блокировки - обратиться в банк и получить официальное объяснение (банки обычно обязаны сообщать клиенту о причине блокировки)
- истребовать у государственного или частного исполнителя материалы дела и подробно ознакомиться с ними (при необходимости - заручиться помощью юриста)
- согласовать ситуацию с ТЦК и СП - если блокировка связана с мобилизацией, стоит связаться с военкоматом для уточнения персональных данных и урегулирования ситуации (например, подать заявление на оформление отсрочки или бронирования)
- подать к исполнителю заявление об определении состояния текущего счета или снятии ареста - во время действия военного положения все граждане, на счета которых был наложен штраф, имеют право обратиться к государственному или частному исполнителю с заявлением об определении текущего счета и просить разблокировать счет на сумму двух минимальных заработных плат в месяц
"Если у вас счет со специальным режимом (социальный, пенсионный), наложение ареста на такие счета запрещено законом. Для снятия ареста необходимо обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста", - отметил Колесник.
В заключение он советует оплатить штраф.
"Если уже случилось так, что штраф был наложен, то стоит его оплатить, для полного снятия ограничений с вашего счета", - отметил эксперт.
Как избежать проблем: рекомендации юриста
Для того чтобы избежать проблем и вероятного блокирования банковских счетов, юрист советует:
- своевременно реагировать на вызовы в ТЦК и СП и держать все документы в порядке
- в случае необходимости - получить юридическую консультацию относительно своих прав и обязанностей
- избегать использования неправомерных способов уклонения от мобилизации, которые могут привести к административной и уголовной ответственности
- обжаловать постановление ТЦК и СП - при наличии на то законных оснований (на что отведен срок 10 дней)
Напомним, ранее мы рассказывали об основных обязанностях украинцев по защите государства и возможных наказаниях за неявку в ТЦК и СП.
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