Кому из уклонистов грозит блокировка счетов и как этого избежать: советы юриста

В некоторых случаях за уклонение от мобилизации в Украине гражданам грозит наказание в виде блокировки банковских счетов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист практики банкротства и реструктуризации Илья Колесник .

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Кому может грозить блокировка счетов

По словам эксперта, блокировка банковских счетов грозит людям, которые официально объявлены уклонистами. Это касается:

тех, кто, получив повестку, не явился в ТЦК и СП без уважительных причин

тех, чья неявка была официально зафиксирована

"К ним могут принадлежать те, кто покинул страну без оформления отсрочки или бронирования законным путем", - отметил юрист.

Также заблокировать счета могут тем гражданам, которые из-за уклонения от мобилизации находятся в розыске.

"Если правоохранительные органы или ТЦК и СП объявили человека в розыск", - уточнил Колесник.

Кроме того, заблокировать счета могут украинцам с подтвержденными фальшивыми справками.

"Это касается тех, кто пытался избежать мобилизации через поддельные медицинские справки, документы о непригодности к службе и т.д.", - объяснил эксперт.

Насколько распространена такая практика в Украине

Колесник рассказал, что сейчас начали появляться "лишь единичные случаи наложения штрафов и блокировки счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации".

Среди основных причин такой ситуации юрист назвал:

несовершенство законодательства - из-за того, что пока не разработан детальный механизм привлечения людей к ответственности, сложно доказать вину человека и наложить на него штраф

- из-за того, что пока не разработан детальный механизм привлечения людей к ответственности, сложно доказать вину человека и наложить на него штраф сложность идентификации людей , которые не предоставили свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" и недостаточность ресурсов для этого - государственные органы пока не нашли законной возможности получить персональные данные большого количества военнообязанных, следовательно, привлечь таких людей к ответственности очень сложно

, которые не предоставили свои персональные данные через ТЦК, ЦНАП или "Резерв+" и - государственные органы пока не нашли законной возможности получить персональные данные большого количества военнообязанных, следовательно, привлечь таких людей к ответственности очень сложно перегруженность судов - из-за того, что граждане начали обжаловать постановления о наложении штрафа по тем или иным причинам, суды не успевают быстро обрабатывать дела, из-за чего возникают задержки в вынесении решений

"Кроме этого, часто суды становятся на сторону военнообязанных, из-за нарушения работниками ТЦК порядка заполнения и вручения повесток, что тоже дает возможность не допустить блокировки счетов", - рассказал эксперт.

Что делать, если счет заблокирован

Если счет военнообязанного человека был заблокирован, юрист советует:

выяснить причину блокировки - обратиться в банк и получить официальное объяснение (банки обычно обязаны сообщать клиенту о причине блокировки)

- обратиться в банк и получить официальное объяснение (банки обычно обязаны сообщать клиенту о причине блокировки) истребовать у государственного или частного исполнителя материалы дела и подробно ознакомиться с ними (при необходимости - заручиться помощью юриста)

и подробно ознакомиться с ними (при необходимости - заручиться помощью юриста) согласовать ситуацию с ТЦК и СП - если блокировка связана с мобилизацией, стоит связаться с военкоматом для уточнения персональных данных и урегулирования ситуации (например, подать заявление на оформление отсрочки или бронирования)

- если блокировка связана с мобилизацией, стоит связаться с военкоматом для уточнения персональных данных и урегулирования ситуации (например, подать заявление на оформление отсрочки или бронирования) подать к исполнителю заявление об определении состояния текущего счета или снятии ареста - во время действия военного положения все граждане, на счета которых был наложен штраф, имеют право обратиться к государственному или частному исполнителю с заявлением об определении текущего счета и просить разблокировать счет на сумму двух минимальных заработных плат в месяц

"Если у вас счет со специальным режимом (социальный, пенсионный), наложение ареста на такие счета запрещено законом. Для снятия ареста необходимо обратиться к исполнителю с заявлением о снятии ареста", - отметил Колесник.

В заключение он советует оплатить штраф.

"Если уже случилось так, что штраф был наложен, то стоит его оплатить, для полного снятия ограничений с вашего счета", - отметил эксперт.

Как избежать проблем: рекомендации юриста

Для того чтобы избежать проблем и вероятного блокирования банковских счетов, юрист советует: