Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

"Укренерго"
Українців попередили, що через масштабні удари по енергетичній інфраструктурі завтра будуть застосовуватися такі обмеження:
- з 00:00 до 23:59 - погодинні відключення світла для побутових споживачів у межах від 0,5 до 3 черг;
- з 00:00 до 23:59 - обмеження потужності для промислових підприємств.
В "Укренерго" наголосили, що протягом дня як тривалість, так і обсяги вимкнень можуть коригуватися. Громадян закликають стежити за оновленнями графіків на офіційних сторінках місцевих обленерго
Київ
За даними ДТЕК, у Києві у вівторок світло відключатимуть у такий спосіб:
- черга 1.1 - без світла з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 20:00;
- черга 1.2 - без світла з 06:00 до 09:30 і з 16:00 до 20:00;
- черга 2.1 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- черга 2.2 - без світла з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
- черга 3.1 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
- черга 3.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
- черга 4.1 - без світла з 10:30 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
- черга 4.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 22:30;
- черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30;
- черга 5.2 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
- черга 6.1 - без світла з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
- черга 6.2 - без світла з 12:30 до 16:30.
Кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Київська область
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
Одеська область
Дніпропетровська область
Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:
- 1.1 черга: з 00:00 до 01:00, з 08:00 до 11:30 та з 18:30 до 20:00.
- 1.2 черга: з 08:30 до 11:30 та з 18:30 до 22:00.
- 2.1 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 22:00.
- 2.2 черга: з 08:00 до 11:30 та з 15:00 до 20:00.
- 3.1 черга: з 11:30 до 15:00 та з 18:30 до 22:00.
- 3.2 черга: з 01:00 до 04:30, з 11:30 до 15:00 та з 20:00 до 22:00.
- 4.1 черга: з 08:00 до 15:00.
- 4.2 черги: з 11:00 до 15:00 та з 22:00 до 24:00.
- 5.1 черга: з 15:00 до 18:30 та з 22:00 до 24:00.
- 5.2 черга: з 06:00 до 08:00 та з 15:00 до 18:30.
- 6.1 черга: з 06:00 до 08:00 та з 11:30 до 17:00.
- 6.2 черга: з 04:30 до 08:00 та з 11:30 до 18:30.
У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:
- для черги 1.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 19:00;
- для черги 1.2 з 04:30 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- для черги 2.1 з 06:00 до 08:30 та з 15:00 до 20:00;
- для черги 2.2 з 11:00 до 11:30 та з 15:00 до 19:00;
- для черги 3.1 з 00:00 до 01:30, з 08:00 до 12:00 та з 18:30 до 20:00;
- для черги 3.2 з 08:80 до 12:00 та з 18:30 до 22:00;
- для черги 4.1 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
- для черги 4.2 з 08:00 до 15:00 та з 18:30 до 22:30;
- для черги 5.1 з 11:30 до 18:30;
- для черги 5.2 з 11:30 до 17:00;
- для черги 6.1 з 01:00 до 05:00, з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00;
- для черги 6.2 з 11:30 до 15:30 та з 22:00 до 24:00.
Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.
Черкаська область
Години відсутності електропостачання:
- Підчерга 1.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
- Підчерга 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;
- Підчерга 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;
- Підчерга 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
- Підчерга 3.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;
- Підчерга 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- Підчерга 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- Підчерга 4.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- Підчерга 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- Підчерга 5.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;
- Підчерга 6.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00;
- Підчерга 6.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00.
Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Полтавська область
У Полтавській області 2 грудня діють графіки погодинних відключень електроенергії. Це пов’язано з нестачею потужності в енергосистемі, спричиненою російськими обстрілами.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Кіровоградська область
Графік погодинних відключень електрики на 2 грудня
- Підчерга 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24;
- Підчерга 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;
- Підчерга 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;
- Підчерга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;
- Підчерга 3.1: 10-12, 14-16, 18-20;
- Підчерга 3.2: 10-12, 14-16, 18-20;
- Підчерга 4.1: 12-14, 16-18, 20-22;
- Підчерга 4.2: 08-10, 12-14, 16-18;
- Підчерга 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22;
- Підчерга 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Підчерга 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;
- Підчерга 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18.
Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.
Чернігівська область
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
Сумська область
Сьогодні, 2 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- з 00:00 до 06:00 - 0,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 - 1,5 черги;
- з 08:00 до 11:00 - 2,5 черги;
- з 11:00 до 17:00 - 3 черги;
- з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;
- з 20:00 до 22:00 - 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 - 1 черга.
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
Харківська область
Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:
- Підчерга 1.1: 08:30-12:00; 17:00-22:00;
- Підчерга 1.2: 08:00-12:00; 19:00-22:00;
- Підчерга 2.1: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
- Підчерга 2.2: 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;
- Підчерга 3.1: 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00;
- Підчерга 3.2: 12:00-15:30; 22:00-24:00;
- Підчерга 4.1: 01:30-05:00; 11:00-15:30;
- Підчерга 4.2: 11:00-15:30; 19:00-20:00;
- Підчерга 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00;
- Підчерга 5.2: 15:30-19:00;
- Підчерга 6.1: 05:00-08:30; 12:00-19:00;
- Підчерга 6.2: 06:00-08:30; 12:00-19:00.
Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.
Запорізька область
"Одночасно вимикатимуться: 00:00-06:00 - 0,5 черги, 06:00-08:00 - 1,5 черги, 08:00-11:00 - 2,5 черги, 11:00-17:00 - 3 черги, 17:00-20:00 - 2,5 черги, 20:00-22:00 - 2 черги, 22:00-24:00 - 1 черга", - повідомили в обленерго.
Графік на 2 грудня:
- Підчерга 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- Підчерга 1.2: 12:00 – 17:00;
- Підчерга 2.1: 00:00 – 00:30, 07;30 – 12:30, 17:00 – 22:00;
- Підчерга 2.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 12:30, 17:00 - 22:00;
- Підчерга 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- Підчерга 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- Підчерга 4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
- Підчерга 4.2: 07:30 – 12:30;
- Підчерга 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- Підчерга 5.2: 05:30– 08:00, 12:00 – 17:00;
- Підчерга 6.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- Підчерга 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua
Житомирська область
Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
- з 06:00 до 08:00 -1,5 черги;
- з 08:00 до 12:00 - 2,5 черги;
- з 12:00 до 17:00 - 3,0 черги;
- з 17:00 до 20:00 - 2,5 черги;
- з 20:00 до 22:00 - 2,0 черги;
- з 22:00 до 24:00 - 1,0 черга.
Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".
Львівська область
Дізнатись свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна:
- на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
- у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);
- у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).
Рівненська область
Графіки погодинних відключень для побутових споживачів діятимуть у такому обсязі:
- Підчерга 1.1. 14:00-18:00;
- Підчерга 1.2. 12:00-16:00;
- Підчерга 2.1. 10:00-14:00;
- Підчерга 2.2. 10:00-14:00;
- Підчерга 3.1. 14:00-17:00;
- Підчерга 3.2 14:00-18:00 ;
- Підчерга 4.1. 16:00-20:00 ;
- Підчерга 4.2. 17:00-20:00;
- Підчерга 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00;
- Підчерга 5.2 06:00-10:00, 18:.00-20:00;
- Підчерга 6.1. 08.00-12.00, 20:00-00:00;
- Підчерга 6.2. 10.00-14.00;
Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:
- для Рівного - тут;
- для Рівненської області - тут.
Тернопільська область
Актуальний графік дивіться на сайті "Тернопільобленерго".
Хмельницька область
Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".