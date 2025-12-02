Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

"Укрэнерго"

Украинцев предупредили, что из-за масштабных ударов по энергетической инфраструктуре завтра будут применяться такие ограничения:

с 00:00 до 23:59 - почасовые отключения света для бытовых потребителей в пределах от 0,5 до 3 очередей;

с 00:00 до 23:59 - ограничение мощности для промышленных предприятий.

В "Укрэнерго" отметили, что в течение дня как продолжительность, так и объемы отключений могут корректироваться. Граждан призывают следить за обновлениями графиков на официальных страницах местных облэнерго

Киев

По данным ДТЭК, в Киеве во вторник свет будут отключать следующим образом:

очередь 1.1 - без света с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00;

очередь 1.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 2.1 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 2.2 - без света с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;

очередь 3.1 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;

очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;

очередь 4.1 - без света с 10:30 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;

очередь 4.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 22:30;

очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30;

очередь 5.2 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 6.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;

очередь 6.2 - без света с 12:30 до 16:30.

Киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Одесская область

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЕК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

1.1 очередь: с 00:00 до 01:00, с 08:00 до 11:30 и с 18:30 до 20:00.

1.2 очередь: с 08:30 до 11:30 и с 18:30 до 22:00.

2.1 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 22:00.

2.2 очередь: с 08:00 до 11:30 и с 15:00 до 20:00.

3.1 очередь: с 11:30 до 15:00 и с 18:30 до 22:00.

3.2 очередь: с 01:00 до 04:30, с 11:30 до 15:00 и с 20:00 до 22:00.

4.1 очередь: с 08:00 до 15:00.

4.2 очереди: с 11:00 до 15:00 и с 22:00 до 24:00.

5.1 очередь: с 15:00 до 18:30 и с 22:00 до 24:00.

5.2 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 15:00 до 18:30.

6.1 очередь: с 06:00 до 08:00 и с 11:30 до 17:00.

6.2 очередь: с 04:30 до 08:00 и с 11:30 до 18:30.

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

для очереди 1.1 с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 19:00;

для очереди 1.2 с 04:30 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

для очереди 2.1 с 06:00 до 08:30 и с 15:00 до 20:00;

для очереди 2.2 с 11:00 до 11:30 и с 15:00 до 19:00;

для очереди 3.1 с 00:00 до 01:30, с 08:00 до 12:00 и с 18:30 до 20:00;

для очереди 3.2 с 08:80 до 12:00 и с 18:30 до 22:00;

для очереди 4.1 с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;

для очереди 4.2 с 08:00 до 15:00 и с 18:30 до 22:30;

для очереди 5.1 с 11:30 до 18:30;

для очереди 5.2 с 11:30 до 17:00;

для очереди 6.1 с 01:00 до 05:00, с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00;

для очереди 6.2 с 11:30 до 15:30 и с 22:00 до 24:00.

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

Подчерк 1.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 22:00 - 24:00;

Подчерк 2.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00;

Подчерк 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

Подчерк 3.1 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00;

Подчерк 3.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Подчерк 4.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Подчерк 4.2 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Подчерк 5.1 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Подчерк 5.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00;

Подчерк 6.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 20:00 - 22:00;

Подчерк 6.2 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00.

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В Полтавской области 2 декабря действуют графики почасовых отключений электроэнергии. Это связано с нехваткой мощности в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Кировоградская область

График почасовых отключений электричества на 2 декабря

Подчерк 1.1: 06-08, 11-12, 14-16, 22-24;

Подчерк 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24;

Подчерк 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20;

Подчерк 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20;

Подчерк 3.1: 10-12, 14-16, 18-20;

Подчерк 3.2: 10-12, 14-16, 18-20;

Подчерк 4.1: 12-14, 16-18, 20-22;

Подчерк 4.2: 08-10, 12-14, 16-18;

Подчерк 5.1: 08-10, 12-14, 16-17, 20-22;

Подчерк 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Подчерк 6.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22;

Подчерк 6.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18.

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди принадлежит ваш адрес, можно здесь.

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 2 декабря, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 06:00 - 0,5 очереди;

с 06:00 до 08:00 - 1,5 очереди;

с 08:00 до 11:00 - 2,5 очереди;

с 11:00 до 17:00 - 3 очереди;

с 17:00 до 20:00 - 2,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 - 2 очереди;

с 22:00 до 24:00 - 1 очередь.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

Подочередь 1.1: 08:30-12:00; 17:00-22:00;

Подчерк 1.2: 08:00-12:00; 19:00-22:00;

Подчерк 2.1: 00:00-01:30; 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;

Подчерк 2.2: 08:30-12:00; 15:30-17:00; 19:00-22:00;

Подчерк 3.1: 08:30-11:00; 12:00-15:30; 22:00-24:00;

Подчерк 3.2: 12:00-15:30; 22:00-24:00;

Подчерк 4.1: 01:30-05:00; 11:00-15:30;

Подчерк 4.2: 11:00-15:30; 19:00-20:00;

Подчерк 5.1: 06:00-08:30; 15:30-19:00;

Подчерк 5.2: 15:30-19:00;

Подчерк 6.1: 05:00-08:30; 12:00-19:00;

Подчерк 6.2: 06:00-08:30; 12:00-19:00.

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

"Одновременно будут отключаться: 00:00-06:00 - 0,5 очереди, 06:00-08:00 - 1,5 очереди, 08:00-11:00 - 2,5 очереди, 11:00-17:00 - 3 очереди, 17:00-20:00 - 2,5 очереди, 20:00-22:00 - 2 очереди, 22:00-24:00 - 1 очередь", - сообщили в облэнерго.

График на 2 декабря:

Подчерк 1.1: 05:30 - 08:00, 12:00 - 17:00;

Подчерк 1.2: 12:00 - 17:00;

Подчерк 2.1: 00:00 - 00:30, 07;30 - 12:30, 17:00 - 22:00;

Подчерк 2.2: 00:00 - 03:30, 10:30 - 12:30, 17:00 - 22:00;

Подчерк 3.1: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

Подчерк 3.2: 12:00 - 17:00, 21:00 - 24:00;

Подчерк 4.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 20:30;

Подчерк 4.2: 07:30 - 12:30;

Подчерк 5.1: 03:00 - 08:00, 12:00 - 17:00;

Подчерк 5.2: 05:30- 08:00, 12:00 - 17:00;

Подчерк 6.1: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30;

Подчерк 6.2: 07:30 - 12:30, 16:30 - 21:30.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Житомирская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

с 06:00 до 08:00 -1,5 очереди;

с 08:00 до 12:00 - 2,5 очереди;

с 12:00 до 17:00 - 3,0 очереди;

с 17:00 до 20:00 - 2,5 очереди;

с 20:00 до 22:00 - 2,0 очереди;

с 22:00 до 24:00 - 1,0 очередь.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Львовская область

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей будут действовать в таком объеме:

Подчерк 1.1. 14:00-18:00;

Подчерк 1.2. 12:00-16:00;

Подчерк 2.1. 10:00-14:00;

Подчерк 2.2. 10:00-14:00;

Подчерк 3.1. 14:00-17:00;

Подчерк 3.2 14:00-18:00;

Подчерк 4.1. 16:00-20:00;

Подчерк 4.2. 17:00-20:00;

Подчерк 5.1. 06:00-10:00, 18:00-20:00;

Подчерк 5.2 06:00-10:00, 18:.00-20:00;

Подчерк 6.1. 08.00-12.00, 20:00-00:00;

Подчерк 6.2. 10.00-14.00;

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь.

Тернопольская область

Актуальный график смотрите на сайте "Тернопольоблэнерго".

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".