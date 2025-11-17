ua en ru
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Україна, Понеділок 17 листопада 2025 09:51
Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків Ілюстративне фото: в Україні сьогодні знову діють графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Через масовані атаки російських військ на енергетичну інфраструктуру 17 листопада в низці областей України були вимушено введені обмеження електроспоживання.

РБК-Україна розповідає, які області сьогодні обмежують електропостачання.

"Укренерго"

У компанії пояснили, що запровадження обмежень пов’язане з наслідками російських ракетних і дронових атак по енергетичній інфраструктурі України. Відключення проводитимуться від 1 до 4 черг одночасно, і діятимуть вони впродовж усього дня - з 00:00 до 23:59.

Паралельно у цей же період працюватимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

В "Укренерго" наголосили, що залежно від ситуації в енергосистемі графіки можуть коригуватися протягом доби.

Київ

У ДТЕК поінформували, що вимикатимуть завтра світло в столиці за таким принципом:

  • черга 1.1 - світла не буде з 00:00 до 02:30 та з 08:30 до 12:30;
  • черга 1.2 - світла не буде з 08:30 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • черга 2.1 - світла не буде з 19:00 до 23:00;
  • черга 2.2 - світла не буде з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 12:30 та з 19:00 до 23:00;
  • черга 3.1 - світла не буде з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 3.2 - світла не буде з 12:00 до 16:00;
  • черга 4.1 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 14:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • черга 4.2 - світла не буде з 02:00 до 06:00, з 12:00 до 16:00 та з 22:30 до 24:00;
  • черга 5.1 - світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 5.2 - світла не буде з 05:30 до 09:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 6.1 - світла не буде з 15:30 до 19:30;
  • черга 6.2 - світла не буде з 08:00 до 10:30 та з 15:30 до 20:30.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

  • 1.1 черга: з 08:00 до 14:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 1.2 черга: з 08:00 до 14:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 2.1 черга: з 08:00 до 14:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 2.2 черга: з 08:00 до 14:00 та з 18:00 до 24:00;
  • 3.1 черга: з 00:00 до 04:00 та з 11:00 до 18:00;
  • 3.2 черга: з 00:00 до 04:00 та з 11:00 до 18:00;
  • 4.1 черга: з 00:00 до 04:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 4.2 черга: з 00:00 до 04:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:30 до 24:00;
  • 5.1 черга: з 04:00 до 11:00 та з 14:00 до 20:00;
  • 5.2 черга: з 04:00 до 11:00 та з 14:00 до 20:00;
  • 6.1 черга: з 04:00 до 08:00 та з 14:00 до 21:30;
  • 6.2 черга: з 04:00 до 08:00 та з 14:00 до 21:30.

У ДТЕК зазначили, що стабілізаційні відключення відбуватимуться за таким графіком:

  • для черги 1.1 - з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 14:00 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • для черги 1.2 - з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 11:00, з 14:00 до 14:30 та з 18:00 до 24:00;
  • для черги 2.1 - з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • для черги 2.2 - з 00:00 до 00:30, з 07:30 до 14:30 та з 18:00 до 21:30;
  • для черги 3.1 - з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 о 24:00;
  • для черги 3.2 - з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 о 24:00;
  • для черги 4.1 - з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 о 24:00;
  • для черги 4.2 - з 00:30 до 04:00, з 11:00 до 18:00 та з 21:30 о 24:00;
  • для черги 5.1 - з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 21:30;
  • для черги 5.2 з 04:00 до 07:30 та з 14:30 до 21:30;
  • для черги 6.1 - з 04:00 до 07:30, з 08:00 до 11:00 та з 14:30 до 20:00;
  • для черги 6.2 - з 04:00 до 07:30, з 08:00 до 11:00 та з 14:30 до 20:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одеська область

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 17 листопада по Черкаській області з 00:00 до 24:00 застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

  • Підчерга 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 1.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • Підчерга 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Підчерга 2.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Підчерга 3.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 22:00 -00:00
  • Підчерга 3.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Підчерга 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 5.1 04:00 - 06-00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • Підчерга 5.2 00:00 -02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 6.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Підчерга 6.2 02:00 - 04:00,10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кіровоградська область

17 листопада за розпорядженням "Укренерго" у Кіровоградській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії:

  • Черга 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • Черга 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • Черга 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Черга 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Черга 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
  • Черга 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
  • Черга 4.1: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Черга 4.2: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Черга 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Черга 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Зміни публікуватимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго. Дізнатися, до якої черги належить ваша адреса, можна тут.

Житомирська область

Станом на 08:00 ранку "Житомиробленерго" інформує, що відповідно до розпорядження НЕК "Укренерго", режим погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів діятиме для трьох черг:

  • з 00:00 до 08:00 години - електрику вимикатимуть для 1,5 черги;
  • з 08:00 до 14:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг;
  • з 14:00 до 20:00 години - електрику вимикатимуть для трьох черг;
  • з 20:00 до 24:00 години - електрику вимикатимуть для 2,5 черг.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 17 листопада 2025 року

  • з 00:00 по 08:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
  • з 08:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.
  • з 14:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 4 черг.
  • з 20:00 по 24:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Чернігівська область

Графік погодинних відключень електроенергії на Чернігівщині на 17 листопада.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - повідомляють в АТ "Чернігівобленерго".

Нагадаємо, графік діє одночасно для шістьох черг.

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Сумська область

Сьогодні, 17 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

  • з 00:00 до 08:00 - 2 черги
  • з 08:00 до 14:00 - 3 черги
  • з 14:00 до 20:00 - 4 черги
  • з 20:00 до 24:00 - 3 черги

Кому та як сьогодні вимикатимуть світло в Україні? Список областей та графіків

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Харківська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі через ворожі обстріли у понеділок, 17 листопада, з 00:00 до 24:00 у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень. Застосовуватимуться одночасно від 2 до 4 черг відключень.

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання:

  • Підчерга 1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
  • Підчерга 1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
  • Підчерга 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00
  • Підчерга 2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00
  • Підчерга 3.1 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00
  • Підчерга 3.2 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00
  • Підчерга 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
  • Підчерга 4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
  • Підчерга 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Підчерга 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Підчерга 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Підчерга 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Перелік адрес за чергами тут: t.me/kharkivenergy.

Запорізька область

Одночасно вимикатимуться: з 00:00 до 08:00 - 2 черги, з 08:00 до 14:00 та з 20:00 до 24:00 - 3,5 черги, з 14:00 до 20:00 - 4 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

  • Підчерга 1.1: 07:00 – 10:30, 14:00 – 20:30
  • Підчерга 1.2: 07:00 – 10:30, 14:00 – 20:30
  • Підчерга 2.1: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00
  • Підчерга 2.2: 07:00 – 10:30, 14:00 – 21:00
  • Підчерга 3.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 10:30, 14:00 – 17:30, 21:00 – 24:00
  • Підчерга 3.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 10:30, 14:00 – 17:30, 21:00 – 24:00
  • Підчерга 4.1: 00:00 – 03:30, 10:30 – 17:30, 21:00 – 24:00
  • Підчерга 4.2: 00:00 – 03:30, 10:30 – 17:30, 21:00 – 24:00
  • Підчерга 5.1: 03:30 – 07:00, 10:30 – 14:00, 17:30 – 21:00
  • Підчерга 5.2: 03:30 – 07:00, 10:30 – 14:00, 17:30 – 21:00
  • Підчерга 6.1: 03:30 – 07:00, 10:30 – 14:00, 17:30 – 24:00
  • Підчерга 6.2: 03:30 – 07:00, 10:30 – 14:00, 17:30 – 24:00

Також з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП) в повному обсязі (5 черг).

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго.

ДТЕК Укренерго Графіки відключення світла Блекаут
