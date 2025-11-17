ua en ru
Пн, 17 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Украина, Понедельник 17 ноября 2025 09:51
UA EN RU
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков Иллюстративное фото: в Украине сегодня снова действуют графики отключения света (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру 17 ноября в ряде областей Украины были вынужденно введены ограничения электропотребления.

РБК-Украина рассказывает, какие области сегодня ограничивают электроснабжение.

"Укрэнерго"

В компании объяснили, что введение ограничений связано с последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре Украины. Отключения будут проводиться от 1 до 4 очередей одновременно, и будут действовать они в течение всего дня - с 00:00 до 23:59.

Параллельно в этот же период будут работать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отметили, что в зависимости от ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться в течение суток.

Киев

В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:

  • очередь 1.1 - света не будет с 00:00 до 02:30 и с 08:30 до 12:30;
  • очередь 1.2 - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 2.1 - света не будет с 19:00 до 23:00;
  • очередь 2.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;
  • очередь 3.1 - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 3.2 - света не будет с 12:00 до 16:00;
  • очередь 4.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 14:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 4.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;
  • очередь 5.1 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 5.2 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;
  • очередь 6.1 - света не будет с 15:30 до 19:30;
  • очередь 6.2 - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 15:30 до 20:30.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

  • 1.1 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;
  • 1.2 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;
  • 2.1 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;
  • 2.2 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;
  • 3.1 очередь: с 00:00 до 04:00 и с 11:00 до 18:00;
  • 3.2 очередь: с 00:00 до 04:00 и с 11:00 до 18:00;
  • 4.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 4.2 очередь: с 00:00 до 04:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • 5.1 очередь: с 04:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00;
  • 5.2 очередь: с 04:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00;
  • 6.1 очередь: с 04:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:30;
  • 6.2 очередь: с 04:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:30.

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

  • для очереди 1.1 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;
  • для очереди 1.2 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;
  • для очереди 2.1 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;
  • для очереди 2.2 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;
  • для очереди 3.1 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • для очереди 3.2 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • для очереди 4.1 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • для очереди 4.2 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;
  • для очереди 5.1 - с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30;
  • для очереди 5.2 с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30;
  • для очереди 6.1 - с 04:00 до 07:30, с 08:00 до 11:00 и с 14:30 до 20:00;
  • для очереди 6.2 - с 04:00 до 07:30, с 08:00 до 11:00 и с 14:30 до 20:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одесская область

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 17 ноября по Черкасской области с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • Подчерк 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Подчерк 2.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Подчерк 3.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 22:00 -00:00
  • Подчерк 3.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00
  • Подчерк 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 5.1 04:00 - 06-00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • Подчерк 5.2 00:00 -02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 6.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кировоградская область

17 ноября по распоряжению "Укрэнерго" в Кировоградской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии:

  • Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22
  • Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22
  • Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
  • Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22
  • Очередь 4.1: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Очередь 4.2: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24
  • Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24
  • Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

  • с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;
  • с 08:00 до 14:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;
  • с 14:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;
  • с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 2,5 очередей.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 17 ноября 2025 года

  • с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
  • с 08:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
  • с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 4 очереди.
  • с 20:00 по 24:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черниговская область

График почасовых отключений электроэнергии на Черниговщине на 17 ноября.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщают в АО "Черниговоблэнерго".

Напомним, график действует одновременно для шести очередей.

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 17 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

  • с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
  • с 08:00 до 14:00 - 3 очереди
  • с 14:00 до 20:00 - 4 очереди
  • с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 17 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

  • Подочередь 1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
  • Подчерк 1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00
  • Подчерк 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00
  • Подчерк 2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00
  • Подчерк 3.1 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00
  • Подчерк 3.2 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00
  • Подчерк 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30
  • Подчерк 4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30
  • Подчерк 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Подчерк 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Подчерк 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • Подчерк 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 08:00 - 2 очереди, с 08:00 до 14:00 и с 20:00 до 24:00 - 3,5 очереди, с 14:00 до 20:00 - 4 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

  • Подочередь 1.1: 07:00 - 10:30, 14:00 - 20:30
  • Подчерк 1.2: 07:00 - 10:30, 14:00 - 20:30
  • Подчерк 2.1: 07:00 - 10:30, 14:00 - 21:00
  • Подчерк 2.2: 07:00 - 10:30, 14:00 - 21:00
  • Подчерк 3.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 10:30, 14:00 - 17:30, 21:00 - 24:00
  • Подчерк 3.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 10:30, 14:00 - 17:30, 21:00 - 24:00
  • Подчерк 4.1: 00:00 - 03:30, 10:30 - 17:30, 21:00 - 24:00
  • Подчерк 4.2: 00:00 - 03:30, 10:30 - 17:30, 21:00 - 24:00
  • Подчерк 5.1: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 21:00
  • Подчерк 5.2: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 21:00
  • Подчерк 6.1: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 24:00
  • Подчерк 6.2: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПО) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Укрэнерго Графики отключения света Блэкаут
Новости
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Трамп анонсировал санкции против стран, ведущих бизнес с Россией: кто попадет в список
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского