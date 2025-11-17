Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков

Из-за массированных атак российских войск на энергетическую инфраструктуру 17 ноября в ряде областей Украины были вынужденно введены ограничения электропотребления.

"Укрэнерго"

В компании объяснили, что введение ограничений связано с последствиями российских ракетных и дроновых атак по энергетической инфраструктуре Украины. Отключения будут проводиться от 1 до 4 очередей одновременно, и будут действовать они в течение всего дня - с 00:00 до 23:59.

Параллельно в этот же период будут работать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" отметили, что в зависимости от ситуации в энергосистеме графики могут корректироваться в течение суток.

Киев

В ДТЭК проинформировали, что будут выключать завтра свет в столице по такому принципу:

очередь 1.1 - света не будет с 00:00 до 02:30 и с 08:30 до 12:30;

очередь 1.2 - света не будет с 08:30 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 2.1 - света не будет с 19:00 до 23:00;

очередь 2.2 - света не будет с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 12:30 и с 19:00 до 23:00;

очередь 3.1 - света не будет с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 3.2 - света не будет с 12:00 до 16:00;

очередь 4.1 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 14:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 4.2 - света не будет с 02:00 до 06:00, с 12:00 до 16:00 и с 22:30 до 24:00;

очередь 5.1 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 5.2 - света не будет с 05:30 до 09:00 и с 15:30 до 19:30;

очередь 6.1 - света не будет с 15:30 до 19:30;

очередь 6.2 - света не будет с 08:00 до 10:30 и с 15:30 до 20:30.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений имеют следующий вид:

1.1 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;

1.2 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;

2.1 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;

2.2 очередь: с 08:00 до 14:00 и с 18:00 до 24:00;

3.1 очередь: с 00:00 до 04:00 и с 11:00 до 18:00;

3.2 очередь: с 00:00 до 04:00 и с 11:00 до 18:00;

4.1 очередь: с 00:00 до 04:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

4.2 очередь: с 00:00 до 04:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

5.1 очередь: с 04:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00;

5.2 очередь: с 04:00 до 11:00 и с 14:00 до 20:00;

6.1 очередь: с 04:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:30;

6.2 очередь: с 04:00 до 08:00 и с 14:00 до 21:30.

В ДТЭК отметили, что стабилизационные отключения будут происходить по следующему графику:

для очереди 1.1 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;

для очереди 1.2 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 11:00, с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 24:00;

для очереди 2.1 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;

для очереди 2.2 - с 00:00 до 00:30, с 07:30 до 14:30 и с 18:00 до 21:30;

для очереди 3.1 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

для очереди 3.2 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

для очереди 4.1 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

для очереди 4.2 - с 00:30 до 04:00, с 11:00 до 18:00 и с 21:30 до 24:00;

для очереди 5.1 - с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30;

для очереди 5.2 с 04:00 до 07:30 и с 14:30 до 21:30;

для очереди 6.1 - с 04:00 до 07:30, с 08:00 до 11:00 и с 14:30 до 20:00;

для очереди 6.2 - с 04:00 до 07:30, с 08:00 до 11:00 и с 14:30 до 20:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одесская область

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 17 ноября по Черкасской области с 00:00 до 24:00 будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 1.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Подчерк 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 2.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 3.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 22:00 -00:00

Подчерк 3.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 4.1 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 5.1 04:00 - 06-00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00

Подчерк 5.2 00:00 -02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 14:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.1 06:00 - 08:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.2 02:00 - 04:00, 10:00 - 12:00, 14:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Кировоградская область

17 ноября по распоряжению "Укрэнерго" в Кировоградской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии:

Очередь 1.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 1.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-19, 20-22

Очередь 2.1: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Очередь 2.2: 00-02, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Очередь 3.1: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 3.2: 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22

Очередь 4.1: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 4.2: 02-04, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Очередь 5.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 5.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Очередь 6.2: 06-08, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Изменения будут публиковать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго. Узнать, к какой очереди относится ваш адрес, можно здесь.

Житомирская область

По состоянию на 08:00 утра "Житомироблэнерго" информирует, что в соответствии с распоряжением НЭК "Укрэнерго", режим почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей будет действовать для трех очередей:

с 00:00 до 08:00 часов - электричество будут выключать для 1,5 очереди;

с 08:00 до 14:00 часов - электричество будут выключать для 2,5 очередей;

с 14:00 до 20:00 часов - электричество будут выключать для трех очередей;

с 20:00 до 24:00 часов - электричество будут отключать для 2,5 очередей.

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 17 ноября 2025 года

с 00:00 по 08:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 08:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 4 очереди.

с 20:00 по 24:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Черниговская область

График почасовых отключений электроэнергии на Черниговщине на 17 ноября.

"Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться", - сообщают в АО "Черниговоблэнерго".

Напомним, график действует одновременно для шести очередей.

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

Сумская область

Сегодня, 17 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 08:00 - 2 очереди

с 08:00 до 14:00 - 3 очереди

с 14:00 до 20:00 - 4 очереди

с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно в личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" в связи со сложной ситуацией в энергосистеме из-за вражеских обстрелов в понедельник, 17 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений. Будут применяться одновременно от 2 до 4 очередей отключений.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

Подочередь 1.1 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

Подчерк 1.2 01:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-20:00; 22:00-24:00

Подчерк 2.1 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00

Подчерк 2.2 01:00-04:30; 11:30-15:00; 18:30-24:00

Подчерк 3.1 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00

Подчерк 3.2 04:30-08:00; 14:00-18:30; 22:00-24:00

Подчерк 4.1 04:30-08:00; 11:30-18:30

Подчерк 4.2 04:30-08:00; 11:30-18:30

Подчерк 5.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Подчерк 5.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Подчерк 6.1 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Подчерк 6.2 00:00-01:00; 08:00-11:30; 15:00-22:00

Перечень адресов по очередям здесь: t.me/kharkivenergy.

Запорожская область

Одновременно будут отключаться: с 00:00 до 08:00 - 2 очереди, с 08:00 до 14:00 и с 20:00 до 24:00 - 3,5 очереди, с 14:00 до 20:00 - 4 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Подочередь 1.1: 07:00 - 10:30, 14:00 - 20:30

Подчерк 1.2: 07:00 - 10:30, 14:00 - 20:30

Подчерк 2.1: 07:00 - 10:30, 14:00 - 21:00

Подчерк 2.2: 07:00 - 10:30, 14:00 - 21:00

Подчерк 3.1: 00:00 - 03:30, 07:30 - 10:30, 14:00 - 17:30, 21:00 - 24:00

Подчерк 3.2: 00:00 - 03:30, 07:30 - 10:30, 14:00 - 17:30, 21:00 - 24:00

Подчерк 4.1: 00:00 - 03:30, 10:30 - 17:30, 21:00 - 24:00

Подчерк 4.2: 00:00 - 03:30, 10:30 - 17:30, 21:00 - 24:00

Подчерк 5.1: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 21:00

Подчерк 5.2: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 21:00

Подчерк 6.1: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 24:00

Подчерк 6.2: 03:30 - 07:00, 10:30 - 14:00, 17:30 - 24:00

Также с 00:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП) в полном объеме (5 очередей).

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПО) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua