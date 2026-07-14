Кому та чому можуть урізати субсидію в 2026 році: пояснення ПФУ
Громадянам, які отримують житлову субсидію, можуть автоматично змінити її розмір. Пенсійний фонд України здійснює перерахунок у разі суттєвої зміни доходів домогосподарства.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ПФУ.
Головне:
- Коли відбувається перерахунок субсидії? У ПФУ наголошують, що це стається двічі на рік. Перерахунок проводиться без звернення громадян.Це відбувається з 1 березня та з 1 серпня.
- Коли можуть змінити розмір субсидії? Субсидію переглядають, якщо середньомісячний сукупний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%. У такому разі виплату можуть як збільшити, так і зменшити.
- Які доходи враховують під час перерахунку? У березні беруть до уваги доходи за III і IV квартали попереднього року. У серпні враховують доходи за I і II квартали поточного року.
Пенсійний фонд автоматично переглядає розмір житлової субсидії двічі на рік:
- у березні (на березень - квітень);
- у серпні (на серпень - вересень).
Для цього отримувачам державної допомоги не потрібно подавати жодних заяв.
Перерахунок проводять, якщо середньомісячний дохід домогосподарства зріс або зменшився більш ніж на 50%.
Під час березневого перерахунку враховують доходи за третій і четвертий квартали попереднього року, а під час серпневого - за перший і другий квартали поточного року.
Якщо після перевірки з'ясується, що доходи сім'ї суттєво зросли, розмір житлової субсидії можуть зменшити.
Якщо ж доходи значно знизилися, виплату можуть збільшити.
Під час розрахунку житлової субсидії Пенсійний фонд враховує середньомісячний дохід усіх членів домогосподарства. До нього входять:
- заробітна плата (після сплати ПДФО та військового збору);
- пенсія;
- інші доходи, інформацію про які Пенсійний фонд отримує від Державної податкової служби та з власних реєстрів;
- доходи, які людина зазначила в декларації;
- соціальні виплати, призначені органами соціального захисту населення.
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