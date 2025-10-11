Кому реально знятись з розшуку після сплати штрафу від ТЦК онлайн: пояснення адвоката

Оплата штрафу від ТЦК онлайн: кому це допоможе знятися з розшуку

В цілому, за словами юристів, можливість сплатити штраф за порушення військового обліку онлайн - хороша опція. Проте "спрацьовує" вона не для всіх, адже випадки бувають різні.

Тобто результат оплати штрафу залежить від того, яка ситуація у конкретної людини.

"Якщо ви оплатили штраф і думаєте, що це раз і назавжди вирішить ситуацію з розшуком, і ніхто більше не буде вас шукати - так це не працює", - пояснила Гнатик.

Водночас вона зауважила, що "це дійсно може бути хорошим виходом".

"Це не прописано в законах, але на практиці так працює: ви платите штраф, вас знімають з розшуку і ви вирішуєте ваші питання з ТЦК далі. Тобто така сплата штрафу дає час, короткий чи не дуже - знайти роботу з бронюванням, знайти законні підстави для відстрочки й вирішувати далі все це в законному полі", - поділилась експерт.

За її словами, сплата штрафу є дієвим механізмом і допомогає розв'язати проблему тоді, коли до цього людина нічого не порушувала, виконувала всі вимоги закону, але "пропустила якусь одну повістку" (було зафіксоване якесь одне порушення).

Це, наприклад, може бути ситуація, коли людина вчасно не прийшла по повістці (але тільки якщо така повістка була одна, а не багато підряд).

За таких обставин порушник визнає провину, сплачує штраф, помітка "в розшуку" успішно зникає та може надалі більше не з'являтися.

Якщо ж після цього буде скоєно нове потенційне порушення, то може з'явитися й потенційний новий "розшук".

"У кого якесь одне порушення, оплата штрафу онлайн - це дієвий і корисний механізм. У кого ж порушень багато - перспектива вирішення проблем сплатою штрафу онлайн невелика", - розповіла Гнатик.

Вона повідомила, що в її практиці були різні кейси.

Наприклад, коли чоловік оплачував штраф і далі оперативно подавався на бронювання (і проблем не виникало). Інші сплачували штраф і оформлювали відстрочку.

Бувають і протилежні випадки - коли людина оплатила штраф, але з розшуку її досі не зняли.

Насамкінець адвокат визнала, що трапляються ситуації, коли в розшук людина потрапляє "просто так".

"На жаль, це - не рідкість. Мета людей - знятися з розшуку. А мета ТЦК - не наповнення державного бюджету сплатою штрафів, а мобілізація. Оплата штрафу для ТЦК - не основна мета. Всі це розуміють, але ніхто фактично не може на це вплинути", - підсумувала експерт.