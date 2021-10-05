Кому противопоказана вакцинация от коронавируса: разъяснение Минздрава

В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на эфир " Сниданка с 1+1 ".

По его словам, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.

Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.

Это те люди, которые тяжело перенесли первую прививку. Например, получили анафилактический шок или аллергическую реакцию. В таком случае речь идет именно о медицинских противопоказаниях, а поэтому вторую вакцину таким людям не вводят. Лабораторного тестирования "наперед" сейчас провести нельзя, отметил Кузин.

Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.