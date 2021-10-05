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Кому противопоказана вакцинация от коронавируса: разъяснение Минздрава

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Киев, Вторник 05 октября 2021 10:27
Кому противопоказана вакцинация от коронавируса: разъяснение Минздрава Фото: главный санврач Игорь Кузин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Минздраве рассказали, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса. Процент людей, имеющих противопоказания к введению вакцины от COVID-19, очень маленький.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на эфир "Сниданка с 1+1".

По его словам, когда речь идет о противопоказаниях к введению вакцины, то следует различать несколько вещей.

Есть так называемые абсолютные медицинские противопоказания - ситуации, когда вакцину ни в коем случае не вводят человеку, сообщил Кузин.

"Такая ситуация возникает, когда у человека есть гиперчувствительность - непереносимость одного из компонентов препарата. Процент таких людей минимальный - почти одна сотая от общей популяции людей", - говорит санврач.

Если, например, человек имеет сердечно-сосудистые заболевания, или онкологию, то стоит проконсульутватися со своим семейным врачом перед прививкой.

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