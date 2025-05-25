Кому потрібна "екологія": які машини належать до класу Євро-5

Належність сімейного автомобіля до високого екологічного класу означає не тільки його ощадливе "ставлення" до природи, а і певний додатковий клопіт для водія. Ігнорувати належність машини до Євро-5 чи Євро-6 не можна.

Екологічний клас автомобіля Євро-5 означає, що він викидає у повітря не більше токсичних речовин, ніж це дозволено відповідними європейськими законами.

Що означає Євро-5

Євро-5 – це екологічний стандарт, запроваджений 2009 року (див. таблицю), він регламентує новий рівень шкідливих викидів автомобіля. Порівняно з попередніми поколіннями, у моделей, що відповідають цьому стандарту, зменшено рівень твердих частинок (сажі), оксидів вуглецю та азоту, а також залишкових вуглеводнів.

З технічного погляду автомобілі, випущені після 2009 року, не зазнали кардинальних змін, адже ключові системи, які зменшують токсичність вихлопу, вже були присутні в моделях Євро-4. Вдосконалення екологічних характеристик досягнуто шляхом модернізації наявних компонентів: система EGR, каталітичний нейтралізатор, сажовий фільтр та система вентиляції картера.

Особливість стандарту Євро-5

Особливістю стандарту Євро-5 стало те, що він не тільки обмежив вміст певних речовин у вихлопі, а й подвоїв пробіг, протягом якого автомобіль повинен зберігати заводські показники токсичності – до 160 тисяч кілометрів. Тобто навіть поважний вік (хоча за українськими мірками це ще молодість) машини не є причиною розпочинати отруєння повітря.

Надалі, зі стандартом Євро-6, термін відповідності екологічним нормам було встановлено на рівні 7 років з моменту випуску або 700 тисяч кілометрів пробігу.

Як дізнатись, яке в тебе Євро

Оскільки нові норми анонсуються заздалегідь, провідні виробники почали випускати автомобілі під вимоги Євро-5 ще до вересня 2009 року.

В Європі новий модельний рік стартує з липня попереднього року, тому транспортні засоби європейського виробництва офіційно відповідали Євро-5, починаючи з випуску 2010 року.

Водночас американські автоконцерни впровадили стандарти Євро-5 раніше – ще за VIN-кодами 2009-го року. Тоді як азіатські виробники дещо відставали, і їхні машини відповідали новим екологічним вимогам лише з 2013–2014 років.

Коротко

Чому водієві важливо знати, до якого екологічного класу належить його авто? Тому що чим вище стандарт машини, тим більш вразливою вона буде до якості пального і оливи. Адже бензин чи дизель, що не відповідає вимогам потрібного Євро-класу, буде скорочувати життя системи нейтралізації відпрацьованих газів – каталізаторів та сажового фільтра. А це дуже недешеві у заміні компоненти.

На щастя, в Україні достатньо авторитетних і відповідальних мереж АЗС, на яких продається виключно пальне стандартів не нижче Євро-5. Щодо моторної оливи, то достатньо купувати її згідно рекомендацій автовиробника, вказаних у заводському мануалі.

Швидше за все, питання екологічного стандарту машини може хвилювати вас напередодні виїзду за кордон. Але майте на увазі, що країни ЄС впускають до себе легкові автомобілі будь-якого екологічного стандарту. Обмеження за токсичністю вихлопу встановлюють лише у містах, зокрема, у центральній частині більшості мегаполісів. Тобто вже у межах европейських країн треба слідкувати за дорожніми знаками.

При підготовці статті були використані матеріали Liqui Moly та "Autobild Україна".