Кому нужна "экология": какие машины относятся к классу Евро-5

Принадлежность семейного автомобиля к высокому экологическому классу означает не только его бережливое "отношение" к природе, но и определенные дополнительные хлопоты для водителя. Игнорировать принадлежность машины к Евро-5 или Евро-6 нельзя.

О том, как владельцу авто узнать "свой" экологический класс, читайте в материале РБК-Украина .

Экологический класс автомобиля Евро-5 означает, что он выбрасывает в воздух не больше токсичных веществ, чем это разрешено соответствующими европейскими законами.

Что означает Евро-5

Евро-5 - это экологический стандарт, введенный в 2009 году (см. таблицу), он регламентирует новый уровень вредных выбросов автомобиля. По сравнению с предыдущими поколениями, у моделей, соответствующих этому стандарту, снижен уровень твердых частиц (сажи), оксидов углерода и азота, а также остаточных углеводородов.

С технической точки зрения автомобили, выпущенные после 2009 года, не претерпели кардинальных изменений, ведь ключевые системы, которые уменьшают токсичность выхлопа, уже присутствовали в моделях Евро-4. Усовершенствование экологических характеристик достигнуто путем модернизации имеющихся компонентов: система EGR, каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр и система вентиляции картера.

Особенность стандарта Евро-5

Особенностью стандарта Евро-5 стало то, что он не только ограничил содержание определенных веществ в выхлопе, но и удвоил пробег, в течение которого автомобиль должен сохранять заводские показатели токсичности - до 160 тысяч километров. То есть даже почтенный возраст (хотя по украинским меркам это еще молодость) машины не является причиной начинать отравление воздуха.

В дальнейшем, со стандартом Евро-6, срок соответствия экологическим нормам был установлен на уровне 7 лет с момента выпуска или 700 тысяч километров пробега.

Как узнать, какое у тебя Евро

Поскольку новые нормы анонсируются заранее, ведущие производители начали выпускать автомобили под требования Евро-5 еще до сентября 2009 года.

В Европе новый модельный год стартует с июля предыдущего года, поэтому транспортные средства европейского производства официально соответствовали Евро-5, начиная с выпуска 2010 года.

В то же время американские автоконцерны внедрили стандарты Евро-5 раньше - еще по VIN-кодам 2009-го года. Тогда как азиатские производители несколько отставали, и их машины соответствовали новым экологическим требованиям только с 2013-2014 годов.

Коротко

Почему водителю важно знать, к какому экологическому классу принадлежит его авто? Потому что чем выше стандарт машины, тем более уязвимой она будет к качеству топлива и масла. Ведь бензин или дизель, не соответствующий требованиям нужного Евро-класса, будет сокращать жизнь системы нейтрализации отработанных газов - катализаторов и сажевого фильтра. А это очень недешевые в замене компоненты.

К счастью, в Украине достаточно авторитетных и ответственных сетей АЗС, на которых продается исключительно топливо стандартов не ниже Евро-5. Что касается моторного масла, то достаточно покупать его согласно рекомендациям автопроизводителя, указанных в заводском мануале.

Скорее всего, вопрос экологического стандарта машины может волновать вас накануне выезда за границу. Но имейте в виду, что страны ЕС впускают к себе легковые автомобили любого экологического стандарта. Ограничения по токсичности выхлопа устанавливают только в городах, в частности, в центральной части большинства мегаполисов. То есть уже в пределах европейских стран надо следить за дорожными знаками.

При подготовке статьи были использованы материалы Liqui Moly и "Autobild Украина".